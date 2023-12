Frankrijk laat verdacht vliegtuig gaan met India als nieuwe bestemming

Het vliegtuig dat sinds donderdag in Frankrijk aan de grond staat in verband met een onderzoek naar mensensmokkel heeft toestemming gekregen om te vertrekken van luchthaven Châlons-Vatry ten oosten van Parijs. De Roemeense luchtvaartmaatschappij Legend Airlines wil vandaag een groot deel van de gestrande passagiers terugvliegen naar India, meldt persbureau AP.

De Airbus A340 was afgelopen week vanuit de Verenigde Arabische Emiraten met meer dan 300 passagiers uit India onderweg naar Nicaragua en maakte een tussenstop in Frankrijk. De Franse autoriteiten ontvingen een anonieme tip dat er mogelijk sprake was van mensensmokkel en hielden het vliegtuig aan de grond om de zaak nader te onderzoeken.

Tijdens dat onderzoek verbleven de passagiers op het vliegveld, afgeschermd van de buitenwereld. De luchthaven werd dagenlang door de politie gevorderd en was gisteren in gebruik als geïmproviseerde rechtszaal met rechters, advocaten en vertalers. Dit om te bepalen of de gestrande passagiers nog langer vast moesten blijven zitten.

Twee arrestaties

Uiteindelijk hebben de Franse autoriteiten twee passagiers gearresteerd in het kader van een onderzoek naar mensensmokkel door een criminele bende. De openbaar aanklager wilde niet ingaan op de vraag of de passagiers van plan waren om via Nicaragua naar de Verenigde Staten te reizen. De VS heeft het aantal Indiërs dat de grens bij Mexico oversteekt dit jaar flink zien groeien.