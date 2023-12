Servisch stadhuis bestormd na betwiste verkiezingsuitslag

Volgens president Vucic was de bestorming een vanuit het buitenland georkestreerde poging om zijn regering omver te werpen. "Dit was een poging tot gewelddadige overname van de staatsinstellingen van de Republiek Servië", zei Vucic tegen een regeringsgezinde tv-zender. Hij voerde daarvoor geen bewijs aan. Demonstranten gooiden met stenen naar de politie:

De politie zette traangas en pepperspray in om de bestorming te voorkomen. Er zouden zeker 35 demonstranten zijn gearresteerd.

Honderden demonstranten hebben geprobeerd het stadhuis van de Servische hoofdstad Belgrado binnen te dringen. In de stad protesteerden duizenden betogers opnieuw tegen de verkiezingsuitslag van eerder deze maand.

Duizenden Serviërs hebben zich op kerstavond verzameld in het centrum van hoofdstad Belgrado om te protesteren tegen de verkiezingsuitslag van eerder deze maand. Demonstranten probeerden het stadhuis binnen te dringen. - NOS

Tijdens de demonstratie, waarbij demonstranten het stadhuis bekogelden met stenen en eieren en Vucic uitmaakten voor "dief", sprak de zittend president de bevolking toe via staatsmedia. Hij noemde de betogers "misdadigers" die er niet in zouden slagen het land te destabiliseren. "Dit is geen revolutie", benadrukte hij.

Beroep op EU

De regering van Vucic, die warme banden wil onderhouden met Rusland én de Europese Unie, ontkent dat er sprake is van verkiezingsfraude en spreekt van een eerlijke stembusgang. Vucic zei gisteren dat beweringen over onregelmatigheden bij de verkiezingen flagrante "leugens" zijn die zijn politieke tegenstanders graag de wereld in helpen.

"We zullen ons gevecht voortzetten", zegt oppositieleider Nebojsa Zelenovic van Servië Tegen Geweld, een alliantie van grotendeels groene en linkse oppositiepartijen die deelnam aan de verkiezingen. Het samenwerkingsverband heeft de Europese Unie deze week opgeroepen de uitslag niet te erkennen en de verkiezingen nader te onderzoeken.