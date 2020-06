Toestand Zanardi ook na tweede hersenoperatie 'stabiel, maar kritiek'

De toestand van handbiker Alex Zanardi is ook na de tweede hersenoperatie stabiel, maar kritiek. De Italiaan onderging vandaag in Siena de tweede ingreep, die 2,5 uur duurde, nadat hij anderhalve week geleden met zijn handbike op volle snelheid tegen een vrachtwagen reed.

De 53-jarige Zanardi ligt nog steeds op de intensive care. De viervoudig paralympisch kampioen en voormalig autocoureur wordt daar in kunstmatige coma gehouden.

Bron van inspiratie

Zanardi reed in de jaren 90 in de Formule 1 en werd in 1997 en 1998 twee keer kampioen in de CART-series. De Italiaan wordt binnen de sportwereld gezien als een bron van inspiratie, vooral door de wijze waarop hij zich terug knokte na zijn crash op een Duits circuit in de CART-series in 2001. Beide benen moesten worden geamputeerd, maar met twee kunstbenen keerde hij terug in de autosport.

Als handbiker veroverde hij vier gouden medailles bij de Paralympische Spelen van Londen 2012 en Rio 2016.