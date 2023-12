Waterpeil blijft stijgen: extra dijkinspecties en waarschuwing voor kijkers

Het waterpeil in Nederlandse rivieren blijft stijgen. Door de vele regen is er op veel plaatsen hoogwater. Waterschappen zijn de gehele kerst in touw om de situatie in de gaten te houden en dijken te bewaken.

Zo kondigt onder meer Waterschap Limburg extra inspecties aan. Daarbij gaat het niet om Zuid-Limburg; de situatie van de Geul die onder meer door Valkenburg loopt, is niet zorgwekkend. "Onze speciale aandacht gaat op dit moment vooral uit naar de beken en riviertjes in Noord-Limburg", meldt het waterschap.

In de regio zijn zo'n twintig inspecteurs actief. Die richten zich vooral op het Gelders-Nierskanaal, ten noorden van Arcen, en de Groote Molenbeek ten westen van Venlo.

Crisisorganisatie in Limburg

Het waterschap heeft vanwege de situatie opgeschaald naar de eerste crisisfase. Dat betekent dat er een crisisorganisatie wordt opgetuigd, die, als de situatie daarom vraagt, snel besluiten kan nemen over bijvoorbeeld de plaatsing van pompen of het leveren van zandzakken.

Bij de Roer in Vlodrop is gisteren al een mobiele nooddijk geplaatst. Daar verwacht het waterschap nu geen problemen meer.

Zo ging het gisterochtend in Vlodrop: