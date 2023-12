3FM's Serious Request levert ruim 7,5 miljoen euro op voor ALS

De inzamelingsactie Serious Request van NPO 3FM heeft 7.502.981 euro opgebracht. Dat is fors meer dan tijdens de editie van vorig jaar, toen er ruim 2,3 miljoen euro werd opgehaald. Het ingezamelde geld gaat naar de Stichting ALS.

Vanmiddag stond de teller op 5.884.320 euro. In de laatste uren is dus meer dan anderhalf miljoen euro gedoneerd.

Het Glazen Huis van 3FM stond dit jaar op de Grote Markt in Nijmegen. Dj's Barend van Deelen, Sophie Hijlkema en Wijnand Speelman zaten daar sinds maandag opgesloten om geld in te zamelen voor Stichting ALS. Die stichting zet zich in voor wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaak en behandeling van de dodelijke spier- en zenuwziekte ALS.

Even na achten werden de dj's vrijgelaten uit het Glazen Huis. Een geëmotioneerde radio-dj Speelman noemde het een week van verbroedering. "Die verbroedering begon in Nijmegen, is over de brug getrokken en heeft zich een weg gebaand door heel Nederland. Iedereen heeft daarvan geproefd."

Liedjes aanvragen

Op de eerste dag van de actieweek werd al twee keer zoveel geld ingezameld als op de eerste actiedag van vorig jaar en de vier jaar daarvoor. De teller stond toen op bijna 8 ton.

De afgelopen week konden luisteraars traditiegetrouw tegen betaling liedjes aanvragen. De radio-dj's mochten niets eten tijdens de opsluiting. Bezoekers aan het Glazen Huis konden doneren via de brievenbus en in het hele land organiseerden groepen mensen acties om geld in te zamelen.

Zo zamelden Nijmeegse studenten geld in door zich in etappes van 24 uur te laten opsluiten in een café. Drie mannen haalden bijna 5000 euro op door hun hoofd kaal te scheren en daagden dj's Barend en Wijnand uit dit ook te doen. Nadat de teller voor deze actie de 50.000 euro haalde, moesten de mannen eraan geloven.

Optredens

Ook kwamen dagelijks artiesten op bezoek in het Glazen Huis. Onder anderen Tom Odell, Chef's Special, De Staat, S10 en Kraantje Pappie traden op in het Glazen Huis en op het podium op het plein.

Daarnaast kwamen veel mensen die lijden aan ALS - of nabestaanden van mensen die aan de ziekte zijn overleden - naar het Glazen Huis om hun verhaal te vertellen.

Anjo Snijders (35) kreeg ongeveer 6,5 jaar geleden de diagnose ALS. Kort voordat de dj's uit het Glazen Huis werden vrijgelaten, vroeg hij aandacht voor alle mantelzorgers die voor iemand zorgen die lijdt aan ALS. "Ik hoop dat ze deze week gezien hebben dat ook hun verhaal ertoe doet."