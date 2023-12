Topper met hoge eredivisie-inbreng onbeslist; Fenerbahçe en Galatasaray blijven aan kop

Fenerbahçe en Galatasaray houden elkaar in de greep aan kop in de Süper Lig. Zeven spelers met een eredivisieverleden konden niet voorkomen dat de topper in Istanbul doelpuntloos eindigde.

Met Sebastian Szymanski en Dusan Tadic bij Fenerbahçe en Hakim Ziyech bij Galatasaray stonden er drie spelmakers in de basis met een verleden in de eredivisie. Maar wat hen in eerdere jaren deed uitblinken bij Feyenoord en Ajax ging moeizaam in een stroeve topper waarin kansen schaars waren.

Ook Ferdi Kadioglu (ex-NEC) en Jayden Oosterwolde (ex-Twente) stonden in de basis bij Fenerbahçe, dat thuis speelde in het Şükrü Saracoğlustadion. Bij de bezoekers van de andere kant van de Bosupurus stond oud-PSV'er Dries Mertens in de basis en was Rotterdammer Halil Dervisoglu invaller.

De 'intercontinentale derby' tussen de clubs uit het Aziatische en Europese deel van de stad was voor Galatasaray de kans om Fenerbahçe van de koppositie te stoten. Met beiden slechts zeven verliespunten in de eerste seizoenshelft blijft dat verschil nu bepaald op doelsaldo, in het voordeel van Fenerbahçe.

Nauwelijks kansen

Voor rust hoefden beide keepers nauwelijks in actie te komen, op een enkele poging van afstand na werd er nauwelijks een kans gecreëerd. Mauro Icardi dacht wel een strafschop te verdienen, maar ving bot bij de arbiter. Ondanks een dubbele tik op het hoofd van de Galatasaray-spits ging de bal niet op de stip.