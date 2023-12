Zakenman Ratcliffe krijgt voor 1,5 miljard controle over Manchester United

Voetbalclub Manchester United komt sportief gezien in handen van een nieuwe eigenaar. De Britse miljardair Jim Ratcliffe, eigenaar van chemiebedrijf Ineos, neemt 25 procent van de aandelen in de club over van de Amerikaanse Glazer-familie.

Met de overname is volgens Britse media bijna 1,5 miljard euro gemoeid. Ratcliffe krijgt de leiding over het voetbalgedeelte van de club, waar Erik ten Hag nu voor het tweede seizoen de hoofdtrainer is. Manchester United meldt dat hij voor 345 miljoen euro in de club zou willen investeren.

Ratcliffe is al eigenaar van een wielerploeg en enkele voetbalclubs, waaronder het Franse OGC Nice. De Amerikaanse Glazers waren zeventien jaar de baas in Manchester.

Sjeik Jassim Bin Hamad Al Thani van Qatar had eerder een bod van zo'n 5,7 miljard euro uitgebracht op alle aandelen van de club.