Tweede verdachte diefstal Banksy-kunstwerk opgepakt

De politie in London heeft een tweede verdachte opgepakt voor het stelen van een kunstwerk van de Britse straatkunstenaar Banksy. Het kunstwerk werd vrijdag in het Londense stadsdeel Southwark onthuld, en na een uur al gestolen.

De BBC meldt dat het gaat om een man van in de veertig. Gisteren werd al een twintigjarige man opgepakt op verdenking van de diefstal. Hij is op borgtocht vrijgelaten in afwachting van verder onderzoek.