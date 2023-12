Chelsea zet slechte reeks in uitduels voort en laat Kerst verpesten door Wolves

Chelsea gaat met een zwaar gemoed de Kerst in na de 2-1 nederlaag tegen Wolverhampton Wanderers. Daarmee verloor Chelsea voor de vierde keer op rij een uitwedstrijd in de Premier League, iets dat de Londenaren al 23 jaar niet was overkomen.

Met name de Chelsea-fans waren er op voorhand niet blij mee. Ondanks het vroege aanvangstijdstip waren er zorgen over de terugreis uit Wolverhampton, ten noordwesten van Birmingham, naar Londen. Ook Mauricio Pochettino, de Argentijnse coach van Chelsea, uitte zijn onvrede.

Een bomvolle decembermaand en voetballen op Boxing Day (tweede kerstdag) zijn verankerd in het Engelse voetbal. Spelen op de dag voor Kerst is dan weer vrij uitzonderlijk. Pas voor de tweede keer, en voor het eerst sinds 1995, werd er een Premier League-wedstrijd gespeeld op de dag van Christmas Eve.

"De fans zijn niet blij en ik ook niet. Voor Argentijnen is kerstavond heel belangrijk en ik mis ook nog mijn huwelijksverjaardag", zei Pochettino. "Het is moeilijk, maar we moeten accepteren dat we in Engeland zijn. Hier gaan dingen anders dan in de rest van de wereld."

Poch weet wat hij zegt: vrijwel alle Premier League-clubs komen in de resterende week van dit kalenderjaar nog twee keer in actie.

Chelsea verprutst kansen

Voor die tijd zullen Pochettino en zijn spelers met een zwaar gemoed Kerst vieren. Op Molineux kwam Chelsea ondanks een sloot kansen niet tot scoren. Vooral in de eerste helft deden de Londenaren zichzelf tekort. Armando Borja kapte en draaide zich vast, Nicolas Jackson was ongelukkig en Raheem Sterling niet scherp.

Laatstgenoemde vond dat zelf wel meevallen. Toen Sterling na een half uur de bal simpel oppikte na een fout in de opbouw van de Wolves, verzuimde hij breed te leggen op Cole Palmer die met de bal het lege doel in had kunnen lopen. Sterling deed het liever zelf, maar schoot tegen de op hem af komende doelman.