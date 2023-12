Dreiging voor scheepvaart uitgebreid met drone-aanval in Arabische Zee

Na een reeks aanvallen op vrachtschepen in de Rode Zee is er nu ook een incident gemeld in het oosten van de Arabische Zee. Daar is gisteren een tanker aangevallen met een vanuit Iran gelanceerde drone, zo stelt het Pentagon. Het aangevallen schip wordt beheerd door een Nederlandse firma.

Het gaat om de tanker Chem Pluto, die vaart onder de vlag van Liberia en een Japanse eigenaar heeft. Volgens The Wall Street Journal wordt het schip beheerd door het in Amsterdam gevestigde Ace-Quantum Chemical Tankers. Dat bedrijf zou gelinkt zijn aan een Israëlische zakenman.

Eerste directe beschuldiging aan Teheran

Iran heeft nog niet gereageerd op de beschuldigding. Het is de eerste keer dat Washington het regime in Teheran openlijk beschuldigt van een aanval op een civiel schip sinds het begin van de oorlog in Gaza.

Volgens het Pentagon raakte niemand aan boord van de Chem Pluto gewond. De drone veroorzaakte wel een brand, die kon worden geblust.

India

Waar in de Rode Zee al diverse vrachtschepen onder vuur zijn genomen door de Houthi's vanuit Jemen, gebeurde deze drone-aanval op 200 kilometer van de Indiase kustplaats Veraval.

De Indiase autoriteiten hebben nog niets gezegd over het incident. Wel had marine van het land een aantal schepen naar de plek van de veronderstelde aanval gestuurd ter assistentie.