Tegenvaller voor Nederland: handbalsters naar Spanje voor kwalificatie Spelen

De Nederlandse handbalsters moeten in april naar Spanje om kwalificatie voor de Olympische Spelen van Parijs af te dwingen. Het OKT wordt afgewerkt in Torrevieja.

De toewijzing aan Spanje is een klein tegenvallertje voor het Nederlands Handbalverbond dat het evenement graag naar ons land had willen halen, ook omdat het een mooie generale repetitie zou vormen voor het WK dat Nederland in 2025 samen met Duitsland organiseert.

Zelfde tegenstanders

Nederland moet het in Torrevieja van 11 tot en met 14 april opnemen tegen Tsjechië, Argentinië en Spanje, toevalligerwijs allemaal landen die Oranje eerder deze maand ook trof in de poulefase van het WK en die ook allemaal verslagen werden. Op het OKT plaatsen de twee beste landen uit de groep van vier zich voor de Spelen.

Nederland eindigde bij de laatste Olympische Spelen in Tokio als vijfde en op die positie sloot de ploeg ook het afgelopen WK af. In de kwartfinales werd verloren van wereldkampioen Noorwegen, dat in de finale net tekort kwam tegen olympisch kampioen Frankrijk om de titel te prolongeren.