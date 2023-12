Weer tropische schildpad op het strand gevonden

Aan de Nederlandse kust is vanochtend opnieuw een dikkopzeeschildpad gevonden. Dit keer gebeurde dat op het strand bij Castricum. De schildpad is net als de eerder gevonden dieren opgevangen door Diergaarde Blijdorp.

Het zeldzame zeedier werd aangetroffen door wandelaars. "Deze tropische schildpad hoort hier niet thuis", zegt curator koudbloedigen Mark de Boer van Diergaarde Blijdorp. "In de Noordzee kan deze schildpad nooit overleven. Het is een tropisch zeedier dat gedijt bij twintig graden. We hopen dat hij het overleeft want hij is waarschijnlijk flink onderkoeld", zegt De Boer tegen NH.

De dikkopschildpad wordt langzaam opgewarmd in een speciale ruimte. "Dat doen we heel rustig aan. Als 'ie het overleeft, wordt het dier in het voorjaar uitgezet bij de Azoren."

Vijf schildpadden

Het is de vijfde keer in drie maanden dat een zeeschildpad is gevonden aan de Nederlandse kust. Gisteren nog spoelden twee andere dikkopschildpadden aan. Eentje zat volledig onder de aangegroeide mosselen. Dit dier werd gevonden bij Vlissingen. De andere dikkopschildpad werd vrijwel tegelijkertijd ontdekt bij 's-Gravenzande.

Volgens De Boer is de vanochtend ontdekte zeeschildpad de zestiende ooit in ons land. Hij weet niet hoe het kan dat er recent meer worden ontdekt. "Geen idee. Ik denk door de zeestroom via het Kanaal. Als het stormt, spoelen ze op het strand aan."

Hij raadt mensen die een zeeschildpad vinden aan om de dierenambulance of Blijdorp te bellen. Dat is de enige plek in Nederland waar zeeschildpadden worden opgevangen.