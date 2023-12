Opvang voor daklozen Amsterdam-Oost ontruimd vanwege vondst explosieven

Een opvang voor daklozen in Amsterdam-Oost is vanochtend ontruimd vanwege de vondst van explosieven.

De vondst werd gedaan na een aanhouding. Wie er is aangehouden en waarom, kan een woordvoerder van de politie nog niet zeggen. De politie wil alleen zeggen dat de aanhouding werd gedaan in een "lopend onderzoek". Na de aanhouding is een woning in de opvang doorzocht en daar werden meerdere explosieven gevonden.

Een verslaggever van AT5 meldt dat de omgeving ruim werd afgezet. Volgens NH werden er rond 10.15 uur veel hulpdiensten opgeroepen.

Elders opgevangen

Het pand aan de Tweede Boerhaavestraat biedt plek aan maximaal zestig dakloze Amsterdammers. Op het moment van de vondst waren er zo'n vijftig mensen aanwezig. Zij zijn tijdelijk elders opgevangen.

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft de explosieven meegenomen. Die worden vernietigd. De bewoners mogen snel weer terug naar huis.