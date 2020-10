Danny van Poppel in kopgroep in 104de Ronde van Vlaanderen

Ook de winnaar van vorig jaar is voorgesteld op het podium in Antwerpen. Alberto Bettiol verraste vorig jaar met zijn sterke demarrage in de finale. Een finale waarin ploegmaten Sep Vanmarcke en Sebastian Langeveld een hoofdrol speelden.

In Gent-Wevelgem (vierde) liet Bettiol zien dat hij weer heel sterk is. "Ik weet wat deze koers betekent voor de Belgen. Ik ben ook niet per se de kopman, de ploeg is de kopman. De wedstrijd is iets korter dan vorig jaar en ik denk ook dat we er eerder aan zullen beginnen. We hebben een goed plan."