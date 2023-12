Vier aanhoudingen rond terreurdreiging Europese kerken, kerstvieringen gaan door

Ook de Spaanse veiligheidsdiensten hebben signalen ontvangen over een mogelijke aanslag, schrijft het Duitse dagblad Bild. Een islamitische terreurcel zou die willen uitvoeren.

De Oostenrijkse politie heeft drie mensen aangehouden in een onderzoek naar terreurdreiging in verschillende Europese steden. Ze zouden deel uitmaken van een internationaal islamitisch terreurnetwerk. De arrestaties volgden na aanwijzingen dat terroristen aanvallen planden op onder meer de Dom in Keulen en de Stephansdom in Wenen.

Er zijn vandaag meerdere vieringen en de kathedraal is tussendoor ook geopend. Bezoekers krijgen het verzoek geen tassen mee te nemen. Tassen die toch meekomen, worden gecontroleerd, zegt een woordvoerder van de Keulse politie.

De politie doorzocht de kathedraal gisteravond met speurhonden. Hierbij werden geen explosieven ontdekt, schrijft Tagesschau. De missen in de Dom gaan door. Bezoekers worden bij de ingang wel extra gecontroleerd.

In Spanje zou een aanslag gericht kunnen zijn op kerkdiensten in Madrid. Het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken kondigde begin december al een versterking van de veiligheidsmaatregelen aan vanaf 18 december.

Een woordvoerder van het Oostenrijkse Openbaar Ministerie zegt dat er geen directe dreiging van een terreuraanval is. "Er zijn geen aanwijzingen dat een aanval op Wenen ophanden was." Wel zou er een serieuze verdenking tegen de drie arrestanten zijn.

Bezoekers van de Dom in Keulen worden gefouilleerd en tassen worden binnenstebuiten gekeerd. - NOS

"Je moet je realiseren dat de Dom van Keulen een van de meest bezochte kathedralen in Europa is en dat het centraal station er direct naast ligt", zegt de politiewoordvoerder tegen persbureau Reuters. "Dat betekent dat er veel mensen in beweging zijn." De extra veiligheidsmaatregelen blijven volgens de politie van kracht tot het sein veilig kan worden gegeven.

In Duitsland is één arrestatie verricht in de deelstaat Saarland. De man zou bij de autoriteiten bekendstaan als extremist.