Oranje-handbalster Smits naar Roemeense topclub CSM Bucuresti

Handbalster Inger Smits maakt de overstap naar CSM Bucuresti. De opbouwspeelster heeft een contract voor twee seizoenen getekend bij de Roemeense koploper.

De 29-jarige Smits, die onlangs vijfde werd op het WK met Oranje, komt over van Bundesligaclub Bietigheim. Met die club werd Smits de afgelopen twee jaar landskampioen en won zij vorig jaar de European League, het tweede Europese clubtoernooi.

Dit seizoen komt Smits met Bietigheim uit op het allerhoogste niveau in de Champions League. Daarin trof Smits begin dit seizoen haar toekomstige club al, in februari staat de uitwedstrijd in Boekarest op het programma.

"Ik kan niet wachten om in de geweldige sfeer in Boekarest te spelen. Tot volgend seizoen!", zei Smits via de sociale media van haar nieuwe club.

Bucuresti wordt haar achtste club. Ze speelde bij drie clubs in Nederland, drie Duitse clubs en het Deense TTH Holstebro.

Ook de broers van Inger Smits zijn handbalinternationals. Sterker nog, het hele gezin Smits haalde het hoogste niveau. Bekijk een portret uit 2021 van een Limburgse handbalfamilie: