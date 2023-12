Dertien doden en tientallen gewonden bij explosie nikkelfabriek Indonesië

Op het Indonesische eiland Sulawesi is een zware explosie geweest in een fabriek waar nikkel wordt verwerkt. Zeker dertien medewerkers zijn om het leven gekomen. Tientallen mensen raakten gewond, een deel van hen verkeert in kritieke toestand.

De ontploffing gebeurde in een fabriek van een Chinese onderneming. Bij reparatiewerkzaamheden explodeerde een van de ovens waarin het metaal wordt gesmolten. De oorzaak wordt nog onderzocht. De dodelijke slachtoffers zijn acht Indonesiërs en vijf Chinezen.

Bij aanvang van de reparatie lagen op de bodem van de oven vermoedelijk nog resten met explosief materiaal. Een woordvoerder van het bedrijf zegt dat op basis van voorlopige onderzoeksresultaten tegen The Jakarta Post. De eerste explosie veroorzaakte een kettingreactie. Ook zuurstofflessen, die veel worden gebruikt bij het werk, ontploften vervolgens.

Zorgen over werkveiligheid

In Indonesië ligt de werkveiligheid in de vele fabrieken met een Chinese eigenaar onder een vergrootglas. Op hetzelfde industriële complex kwamen in januari twee medewerkers om. Een demonstratie voor een veiligere werkplek liep uit op rellen, meldt persbureau AFP.

Afgelopen juni was er eveneens een fataal incident in dezelfde fabriek. Bij een brand kwam een medewerker om het leven en zes anderen raakten gewond.

Op deze video van een jaar geleden zie je de enorme omvang van het industriële complex: