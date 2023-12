Derde verdachte aangehouden voor explosies Almere

De politie heeft een derde verdachte aangehouden in verband met de explosies van vorig weekend in Almere. Het gaat om een 33-jarige man uit Rotterdam. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de explosie bij een woning in Almere Poort.

Na deze explosie aan het Freyjaplantsoen in de nacht van 15 op 16 december werden twintig woningen ontruimd, schrijft Omroep Flevoland. De bewoners werden opgevangen in een brandweerkazerne. Een van de woningen raakte beschadigd, maar de bewoners bleven ongedeerd.

Een dag na die explosie ging er ook een explosief af bij een woning aan de Valetaweg. De politie vermoedt een verband tussen de explosies en andere incidenten, waaronder een geweldsincident in een flat in Almere-Buiten.

Eerder werden al twee 16-jarigen aangehouden. Het gaat om jongens uit Amsterdam en Almere. Volgens de politie volgen er mogelijk nog meer aanhoudingen.

De gemeente heeft op zes plekken in Almere extra camera's opgehangen, meldt de regionale omroep.