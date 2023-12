Falende aanvallers en negatieve records, maar Ten Hag houdt moed: 'Spelers kunnen het'

Tel daar uitschakeling in zowel de League Cup als de Champions league bij op - United eindigde als vierde in de poule en overwintert niet eens in Europa - en er is reden genoeg voor paniek in Old Trafford. Zeker omdat de ploeg Ten Hag al vier wedstrijden het net niet meer weet te vinden.

Verantwoordelijkheid nemen

"We hebben spelers die het kunnen, dat hebben ze in het verleden bewezen. We moeten ook de feiten erkennen, dat het nu niet gelukt is als team", was het oordeel van Ten Hag na de wedstrijd tegen West Ham. "We moeten onze verantwoordelijkheid nemen. Voetbal draait om het winnen van wedstrijden en het scoren van goals."

Blessures van spelers als Lisandro Martínez en Casemiro helpen niet, maar de spelers op het veld presteren ook niet naar behoren. Rasmus Højlund, die eerder dit seizoen nog schitterde met vijf doelpunten in de Champions League, staat droog in de competitie en zijn laatste goal is alweer veertien wedstrijden geleden. Geen beste cijfers voor een spits die voor bijna 74 miljoen euro naar Old Trafford kwam.