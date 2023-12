Brits patrouilleschip naar Guyana om opgelopen spanningen met Venezuela

Patrouilleschip HMS Trent vertrok deze maand naar de Cariben als onderdeel van een anti-drugsoperatie. Nu is besloten het schip naar Guyana te sturen, zegt een woordvoerder van het ministerie van Defensie tegen de Britse omroep.

Maduro en de Guyaanse president Ali hebben officieel afgesproken een escalatie te vermijden . Desondanks zijn er nog steeds zorgen over het conflict. Het Verenigd Koninkrijk probeert Guyana, lid van het Gemenebest en het enige Engelssprekende land van Zuid-Amerika, te helpen.

Dat land maakt nadrukkelijk aanspraak op de olierijke regio Essequibo, die het grootste deel van Guyana beslaat. Het grensconflict sluimert al jaren en is door de Venezolaanse president Maduro recent hoog opgespeeld.

Het Verenigd Koninkrijk stuurt een patrouilleschip naar Guyana, meldt de BBC . De komst van het marineschip is bedoeld als steun in de rug voor de Zuid-Amerikaanse bondgenoot van de Britten. Guyana is verwikkeld in een grensconflict met Venezuela.

Guyana keurt Venezuela's claim op Essequibo af. Het land verwijst naar een internationale arbitragezaak uit 1899, toen geoordeeld werd dat het gebied bij Guyana hoort. Venezuela heeft die uitspraak nooit erkend en blijft erbij dat in 1770 is vastgelegd dat het Venezolaans grondgebied is.

Drie weken geleden werd in Venezuela een referendum gehouden over de kwestie. Zeker 98 procent van de tien miljoen stemmers vond dat Essequibo bij Venezuela hoort, maar waarnemers gaan ervan uit dat het regime het referendum heeft gemanipuleerd. De opkomst was volgens de autoriteiten zo'n 50 procent.

Maduro publiceerde na het referendum een nieuwe landkaart, waarop het betwiste gebied is ingelijfd. Ook maakte hij bekend wie de gouverneur zou worden van Essequibo.