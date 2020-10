Adrie van der Poel over de fittie tussen 'Matje' en Van Aert: 'Opgeklopte boel'

Wout van Aert (l) en Mathieu van der Poel aan de start van een crosswedstrijd in 2019 - Getty Images

Opeens was daar de onvervalste fittie tussen de twee grootste 'flandriens' van dit moment: Wout van Aert en Mathieu van der Poel. Dat de ruzie opspeelde in aanloop naar de Ronde van Vlaanderen is natuurlijk geen toeval. Alsof de Belgische wielergoden het zelf zo hadden georkestreerd. Wat er precies gebeurde? De een, Van Aert, ergerde zich aan het rijden van Van der Poel in Gent-Wevelgem, afgelopen zondag. Volgens de Belgische wielrenner van Jumbo-Visma zat hij alleen maar in zijn wiel. "Hij wilde blijkbaar liever dat ik verloor, dan dat hij zelf won." Opgeklopt De ander, Van der Poel, stelde zijn douche nog even uit om Van Aert in de studio van de VRT van repliek te dienen. "Ik koers altijd om te winnen. Ik vind het een beetje laag dat hij dat zegt." In huize Van der Poel keek vader Adrie er hoofdschuddend naar. "Het is een opgeklopte boel."

Het moge duidelijk zijn: de twee zijn geen boezemvrienden. Ze kennen elkaar van jongs af aan uit het veldrijden, hielden gezamenlijk die sport overeind de laatste jaren, maar de relatie tussen de twee? "Ik heb nooit contact met Mathieu", laat Van Aert weten. "Ik heb dit jaar in Milaan-Turijn voor het eerst langer dan vijf minuten met Mathieu gesproken op de fiets. Dat was een unicum." Het is ook niet de eerste keer dat de multitalenten en (oud-)wereldkampioenen veldrijden het aan de stok kregen met elkaar. "Ik ben na een cross wel eens kwader geweest dan ik nu was", bekende Van Aert. Maar het was de eerste keer dat de strijd zich openbaarde op de weg. En het zou een voorbode kunnen zijn voor zondag. Terugspoelen Het zorgde er in elk geval voor dat in huize Van der Poel de band van Gent-Wevelgem nog een paar keer werd teruggedraaid. "Ik heb het drie keer bekeken", verklapt Adrie. "Een keer heb ik alleen naar Wout van Aert gekeken, een keer heb ik alleen op Matje gelet en een keer heb ik het geheel bekeken."

Vooruitblikken op De Ronde in coronatijd: 'Horen jullie mij nog?' - NOS

En zijn conclusie luidt: er klopt niets van de kritiek van Van Aert. "Als je kijkt wat er voor de Kemmelberg allemaal is gebeurd, de lange beurten die Matje daar doet. Allebei deden ze daar het werk. Wout was ietsje beter in de finale en Mathieu heeft een keer niet overgenomen. En als hij wel het gat dichtrijdt in de slotfase dan wint Van Aert. Wat moet hij dan?" Om er in een adem aan toe te voegen: "Het is een grote opgeklopte boel van de media. Ze moeten er niet te veel achter zoeken. De renner is teleurgesteld, dan zegt hij dingen die hij 24 uur later niet meer zal hebben gezegd." Wijze raad Die wijze raad heeft Adrie zijn zoon ook meegegeven, in de wetenschap dat geen van beide kemphanen er profijt van heeft als ze tegen elkaar gaan rijden zondag. "Matje weet dat ook. Hij moet er zich geen zorgen om maken verder."

2012: Wout van Aert, Matthieu van der Poel en Quentin Jauregui op het podium van het WK veldrijden voor junioren - AFP

Over zondag gesproken, senior zal de koers niet voor de buis volgen. "Ik ben een van de afstekers, zoals dat heet. Ik sta langs de kant van de weg." Van der Poel wacht de renners van Alpecin-Fenix met bidons en etenszakjes op langs het parcours. Als ze voorbij zijn gereden, haast hij zich naar een volgende plek, waarbij hij het parcours moet afsteken om ze nog een keer van proviand te voorzien. "Ik heb ook reservewielen bij me. Waar ik precies sta weet ik nog niet, dat hoor ik zondagochtend." De inmiddels 61-jarige oud-wielrenner geniet van zijn rol. Hij kan op die manier de koers van dichtbij meemaken en bovendien bij zijn zoons zijn, al doet David zondag niet mee.

Wout van Aert (m) en Mathieu van der Poel (l) op de Kemmelberg in Gent-Wevelgem - Getty Images

Zo profiteren de zoons bovendien van de scherpe blik van senior op zijn sport. Zo komt Adrie, in 1986 winnaar van de Ronde van Vlaanderen, geregeld met observaties waar anderen niet bij stilstaan. "Wist je dat Mathieu in Luik-Bastenaken-Luik (waarin hij zesde werd, red.) de eerste renner in de uitslag was die niet in de Tour had gereden?" En deze: "Wist je dat de koers zondag een kleine dertig kilometer korter is dan anders? Ze moeten eerder beginnen met koersen om de wedstrijd hard te maken." In aanloop naar de WK veldrijden in 2018 liep verslaggever Han Kock een dagje mee met Adrie van der Poel.

2018: een dag in het spoor van de vader van Mathieu van der Poel - NOS

Mocht 'Matje' zondag de Ronde winnen, is het pas de eerste vader-zoon-combinatie op de lange erelijst van de klassieker. In hoeverre lijken de twee op elkaar als renner? "Ik denk niet dat er zoveel overeenkomsten zijn. Hij is wat onstuimiger, ik was berekender. En hij is ook explosiever." Motor "Ik moest trouwens ook wel wat berekender rijden, want ik had de motor niet die hij heeft. Hij kan allerlei dingen uitspoken onderweg en nog steeds goed zijn in een finale." "Wat ik nog weet van mijn overwinning? Het parcours was anders. Je had nog geen plaatselijke rondes. Je had in de finale de Muur van Geraardsbergen, daarna de Bosberg en dan twaalf kilometer naar de finish." Nu krijgen de renners de Oude Kwaremont en kort daarop de Paterberg voor de kiezen alvorens ze nog ruim dertien kilometer naar de finish rijden. "De beklimmingen volgen elkaar nu iets sneller op."

Terug naar De Ronde van 1986 en de zege van Adrie van der Poel - NOS

Met de kracht die junior in zijn benen heeft, doet hij soms dingen die zijn vader versteld doen staan. "Een solo van zeventig kilometer zoals in de BinckBank Tour, dat doen er niet veel hè. Je kunt zeggen dat hij soms wat slimmer moet rijden, maar die manier van koersen heeft hem al heel veel mooie dingen opgeleverd." In 2019 kwam Van der Poel als een wervelstorm het peloton binnen. Hij viel op vijftig kilometer van de finish al aan in Dwars door Vlaanderen. En won. Hij ging onderuit in de Ronde van Vlaanderen, begon de finale in verloren positie, maar achterhaalde het halve peloton en werd vierde. Om van zijn zege in de Amstel Gold Race niet eens te spreken.

Quote Daarom schakelen mensen in om wielrennen te kijken. Dit zijn geen robotten. Adrie van der Poel over zijn zoon Mathieu

"Het is spectaculair wat hij doet", ziet ook Adrie. "Dit soort dingen doen Alaphilippe en Evenepoel ook. Daarom schakelen mensen in om wielrennen te kijken. Dit zijn geen robotten." Van der Poel trekt de vergelijking met de manier van koersen van Team Sky of van Jumbo-Visma in de afgelopen Tour. "Als zij zo rijden, dan is dat best knap, maar dan ga ik niet uren voor de televisie zitten."

'Tour de France en Olympische Spelen moet kunnen' Hoe lang Mathieu dit soort dingen kan blijven doen, is de vraag. "Ja, dat is de vraag. Maar het is niet zo dat hij heel veel koerst in een jaar. Hij had vorig jaar maar dertig koersdagen. Hij rust veel tussendoor." Adrie maakt zich ook niet druk over volgend jaar. Hij denkt dat zijn zoon beide hoofddoelen kan nastreven: het rijden van de Tour de France op de weg én de Olympische Spelen op de mountainbike. "Hij zal in aanloop naar de Tour geen wedstrijden moeten rijden. Dan zal hij wellicht op hoogtestage moeten."

Maar over zondag. Wat voor koers verwacht Van der Poel? "Ik denk dat ze er vroeg aan beginnen." "En dan moet je bij de juiste mensen zitten. Mathieu moet zorgen dat hij goed en fris in de finale komt. En dan zien we wel. Je krijgt altijd wel een goede winnaar. In Vlaanderen heeft nog nooit een prutser gewonnen."