Drankverbod in het darts? Duitsland wil alleen nog nuchtere spelers op podium

Met het WK darts in volle gang laait een aloude discussie over alcoholgebruik binnen de sport weer op. De Duitse dartsbond wil voortaan alleen nog nuchtere darters op het podium zien. Is dit het begin van het einde van een huwelijk dat toch voor eeuwig leek? "Zonder alcohol had ik waarschijnlijk niets gewonnen", zei tweevoudig wereldkampioen Dennis Priestley (73) vlak voor het WK. "Het is gewoon doping, het houdt je zenuwen beter onder controle", stelde Co Stompé (61) eerder. "Toen ik een keer als proef geen alcohol gebruikte, stond ik te trillen als een rietje." De wortels zijn duidelijk. Darts is in de kroeg begonnen. Van een spelletje is het snel getransformeerd in een steeds serieuzer wordende sport, waarin miljoenen omgaan. Maar het rijkelijke alcoholgebruik bleef. Laveloos op podium Niet alleen de duizenden fans in de zaal nuttigen hun drankjes, ook veel spelers drinken zichzelf achter de schermen wat moed in. Al lijken de excessen - wijlen Andy Fordham die een krat bier dronk op een speelavond - wel voorbij.

Andy Fordham, die bekendstond om zijn overmatige drankgebruik, overleed in 2021 op 59-jarige leeftijd - Foto: ANP

"Het is allang al niet meer zo dat spelers laveloos op het podium staan", weet veteraan Vincent van der Voort, die dit jaar voor het eerst sinds 2001 geen WK speelt. "De top moet zoveel reizen, zoveel spelen. Dat kan gewoon niet meer." Voor de goede orde: darters worden op doping gecontroleerd, maar alcohol staat niet op de lijst. Spelers zijn vrij om het te gebruiken, al is het op het podium ten strengste verboden. Hoewel darters er niet graag over praten, is het publiek geheim dat biertjes en baco's nog gretig hun aftrek vinden rondom wedstrijden. De DDV (Deutscher Dart-Verband) heeft van plan liggen om binnenkort alcoholcontroles in te stellen bij de toernooien die het organiseert. Samen met de Duitse antidopingautoriteit kijkt de bond naar de mogelijkheden.

"We staan voor een schone en eerlijke sport en verwachten dat onze leden in die omstandigheden kunnen darten. Als het om alcohol gaat, gaat het niet alleen om het effect dat het heeft op de prestaties, maar ook om de voorbeeldfunctie van de sporters", laat de Duitse bond weten. PDC volgt Duitsers niet Moet Michael van Gerwen dan voortaan een blaastest afleggen voordat hij in Duitsland het podium opstapt? Nee. De internationale toppers gooien toernooien die worden georganiseerd door de PDC, een commercieel Engels bedrijf. Zij peinzen er niet over om alcoholcontroles in te voeren. Wat hebben zij daar immers mee te winnen? "De Duitse bond is een amateurorganisatie die geen relatie heeft met ons", maakt de PDC duidelijk. "Hoewel we erkennen dat de wortels van de sport sterk verbonden zijn met pubs, lijkt dat niet op het moderne, professionele spel dat de PDC vertegenwoordigt."

In Nederland (nog) geen verbod "Veel mensen spelen darts in de kroeg of het plaatselijke café. In die sociale setting wordt vaak een drankje gedronken. Daar is niets mis mee", meent directeur Paul Engelbertink van de Nederlandse Darts Bond (NDB) "Alcohol staat niet op de dopinglijst, omdat je prestaties er niet beter van worden. Het kan darters helpen om stress te verminderen, maar het is niet aan te raden omdat je er minder gecontroleerd van gaat bewegen." De NDB verkiest voorlichting boven verbieden. "Wij geven alle darters het advies voorzichtig te zijn met alcohol en vertellen wat het negatieve gevolg kan zijn van alcohol op je spel", aldus Engelbertink. "We zien steeds meer topdarters die helemaal niets meer drinken. Ook in de dartsport is het inmiddels wel duidelijk dat een gezonde levensstijl je verder brengt dan een ongezonde levensstijl."