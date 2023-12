Ravage door plofkraak naast supermarkt in Amsterdam

De plofkraak werd even na 4.30 uur gemeld bij de hulpdiensten. Een persfotograaf zegt dat buurbewoners waren opgeschrikt door drie harde knallen. De geldautomaat in de wijk Osdorp zit naast een supermarkt, erboven zitten appartementen.

In Amsterdam is vanmorgen vroeg een plofkraak gepleegd. De zware explosies veroorzaakte een ravage. Het is onduidelijk of er geld is buitgemaakt.

De geldautomaat is uit de gevel geblazen en op straat liggen brokstukken. De politie heeft de plek afgezet en doet onderzoek. Het is niet bekend of er arrestaties zijn verricht.

In vergelijking met een aantal jaren geleden worden amper nog plofkraken gepleegd in Nederland. In 2019 werden er 71 gepleegd, vorig jaar waren het er volgens de Vereniging van Nederlandse Banken negen. Een reden daarvoor is dat de meeste geldautomaten tegenwoordig 's nacht dicht zijn.

Het probleem heeft zich verplaatst naar Duitsland. Vorig jaar werden daar ruim 450 plofkraken gepleegd. In het buurland zijn naar verhouding veel meer geldautomaten dan in Nederland. Ook zijn die vaak 24 uur per dag toegankelijk. Onlangs werden acht Nederlanders opgepakt op verdenking van plofkraken in Duitsland.