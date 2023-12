Wekdienst 24/12: Opbrengst Serious Request bekend • Top 2000 van start

Goedemorgen! Op de dag voor Kerstmis wordt traditioneel de eindstand van 3FM Serious Request bekendgemaakt. En om middernacht gaat op NPO Radio 2 de Top 2000 van start.

Eerst het weer: het is tamelijk bewolkt met van tijd tot tijd regen. De zuidwestenwind waait stevig door en het wordt 12 of 13 graden. Eerste kerstdag is het ook bewolkt en regenachtig bij een graad of 12. Tweede kerstdag blijft het nagenoeg droog, het wordt maximaal 9 graden.