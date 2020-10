Zesde autobrand in Arnhem in ruim een week

In Arnhem is voor de zesde keer in ruim een week tijd een auto uitgebrand. De brandweer kreeg om 02.50 uur een melding van de brand in de wijk Presikhaaf. Het vermoeden is dat de branden zijn aangestoken.

De jongste reeks autobranden begon vorige week in de nacht van donderdag op vrijdag. Tot donderdag was het bijna elke nacht raak.

De brandweer was vannacht snel ter plaatse om de brand te blussen.