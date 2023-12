Deze sportwedstrijden staan er in de kerstvakantie op het programma

De eredivisie ligt stil, maar sportliefhebbers hoeven zich niet te vervelen. Het aanbod in de kerstvakantie is namelijk groot. De darters voltooien hun WK, de schaatsers rijden een NK en EK, de veldrijders crossen zich rot en Rafael Nadal keert terug op de tennisbaan. De NOS zet een greep uit het aanbod op een rij. 24 december: een opwarmertje Voordat we met zijn allen aan de kerstmaaltijden gaan, staat er op 24 december een voetbalwedstrijd op het programma als opwarmertje. In Turkije nemen Fenerbahçe en Galatasaray het tegen elkaar op. Normaal al een affiche om naar uit te kijken, maar nu helemaal. De nummer 1 en 2 van de Turkse Süper Lig strijden om de koppositie. 26 december: Boxing Day Ook tijdens de kerstdagen wordt er gevoetbald. Zo zal de wedstrijd van Manchester United op Tweede Kerstdag het humeur van Erik ten Hag tijdens deze feestdagen behoorlijk bepalen. De Tukker staat onder druk bij de slecht presterende Red Devils. Een thuisnederlaag op Boxing Day tegen Aston Villa zou hem een vervelende kerst bezorgen.

Ten Hag komt op Tweede Kerstdag weer in actie - Foto: Reuters

Maar niet alleen Ten Hag moet het kerstdiner op Tweede Kerstdag overslaan, hetzelfde geldt voor Virgil van Dijk, Ryan Gravenberch en Cody Gakpo. Zij nemen het met Liverpool op tegen Burnley. De Serie A gaat overigens ook gewoon door, maar in Italië slaan ze het voetballen met kerst wel over. Daar gaat de competitie op 29 december verder. 26 en 30 december: veldrijden Kerstplannen hoeven Mathieu van der Poel, Wout van Aert, Fem van Empel en Puck Pieterse niet te maken. Zij zullen in de modder strijden om de wereldbekers in het veldrijden. Op Tweede Kerstdag staat de wedstrijd in het Belgische Gavere gepland, vier dagen later is het Zeeuwse Hulst het strijdtoneel. Beide wedstrijden zijn te volgen op een stream bij de NOS.

De streams van de NOS zijn ook via de smart tv's te zien. Check vooral of de appstore van je televisie de NOS Live of NOS app heeft. Daarnaast is de NOS ook aanwezig op Apple TV en Android TV. Streams zijn en blijven uiteraard ook te volgen via onze site en de mobiele app.

Donderdag 28 december: NK baanwielrennen en NK afstanden Vanaf 28 december gaat het sportgeweld los in Apeldoorn en Heerenveen. In Omnisport wordt gestreden om de nationale titels baanwielrennen en in Thialf om de nationale titels bij de NK Afstanden. Beide sporten zijn 's avonds te volgen bij de NOS. De NK afstanden gaan ook op zaterdag (29 december) en zondag (30 december) door. Later in de kerstvakantie, van 5 tot en met 7 januari, zal er in Thialf ook geschaatst worden om de Europese titels, tijdens de EK afstanden. Ook die wedstrijden zijn te volgen bij de NOS. Vanaf 31 december: rentree Nadal op de tennisbaan Tennisliefhebbers kunnen hun hart ophalen tijdens de komende kerstvakantie. Zo maakt Rafael Nadal zijn rentree op de tennisbaan. De Spanjaard zal na een jaar vol blessureleed op het ATP-toernooi in Brisbane in actie komen. Het schema is nog niet bekend, dus weten we nog niet op welke dag Nadal speelt.

Nadal keert terug op de tennisbaan - Foto: EPA

Overigens kun je voor het tennis vanaf 29 december ook terecht bij de United Cup. Nederland heeft zich dit jaar voor het eerst geplaatst voor het toernooi met gemengde landenteams. Tallon Griekspoor, Arantxa Rus, Wesley Koolhof, Thiemo de Bakker, Arianne Hartono en Demi Schuurs komen in actie. 1 januari: wie kent het niet? We gaan springen! Traditie van de bovenste plank op nieuwjaarsdag. Warm de overgebleven oliebollen maar op, zet de tv aan en verheug je vanaf 14.00 uur op het schansspringen in Garmisch-Partenkirchen, uiteraard te zien bij de NOS. 3 januari: finale WK darts Lukt het Michael van Gerwen om zijn vierde WK-titel op te strijken? Tijdens de kerst ligt het WK darts even stil, maar op 3 januari zullen we de apotheose beleven van het toernooi in Londen.

Van Gerwen wil op 3 januari graag weer juichen - Foto: AFP