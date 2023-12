De redactie van Nieuwsuur wenst iedereen fijne feestdagen. Tijdens de kerstdagen zijn er geen uitzendingen. Woensdag 27 december zijn we er weer: 21:30 uur op NPO2.

Bekijk ondertussen onze verhalen op YouTube of de serie 'Verborgen Werelden' op NPO Start, over de aanvoerroutes van westerse technologie naar Rusland.

Of hieronder de reportage over de Oekraïense krijgsgevangenen die vastzitten in Rusland: