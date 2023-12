Conservatieve president Polen gaat strijd aan met regering

De Poolse president Duda zegt dat hij zijn veto gaat uitspreken tegen de begrotingswet voor 2024. Hij is niet te spreken over de hervormingen van de nieuwe regering. Deze week werden leidinggevenden van staatsmedia ontslagen door de nieuwe minister van Cultuur.

De pro-Europese regering haalt de bezem door de publieke omroep. Onder leiding van de rechts-nationalistische PiS was die uitgegroeid tot propagandakanaal voor de partij. Volgens de nieuwe regering onder leiding van premier Tusk is hard ingrijpen nodig om het vertrouwen terug te winnen in publieke media.

'Schending van grondwet'

Duda haalt op sociale media hard uit naar de hervormingen. Hij spreekt van een "flagrante schending van de grondwet en beginselen van een democratische rechtstaat. Publieke media moeten eerst hersteld worden." Duda zegt ook dat hij na Kerstmis een reeks eigen plannen zal indienen bij het parlement.

Het is de eerste keer dat de conservatief Duda openlijk de strijd aangaat met de nieuwe machthebbers. Een veto van de president kan met een meerderheid van 60 procent terzijde worden geschoven door het parlement. Tusks coalitie heeft daarvoor niet genoeg zetels, namelijk 248 van de 460. Desondanks zegt de premier op X dat hij er vertrouwen in heeft dat het probleem wordt opgelost.

Ontslagreeks bij instanties

Behalve in het medialandschap zijn ook bij de overheid veel ontslagen gevallen. De regering heeft onder meer de hoofden van de inlichtingendienst, de veiligheidsdiensten en een anti-corruptieorganisatie ontslagen en vervangen door nieuwe mensen.

PiS spreekt er schande van. Nadat de nieuwe leiding van staatstelevisie TVP Info de uitzendingen had stilgelegd, trokken politici van de partij naar het kantoor om het gebouw te bezetten. Dat is uiteindelijk niet gelukt.