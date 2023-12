Dom van Keulen doorzocht na aanwijzing over mogelijke aanslag

De Duitse autoriteiten hebben concrete aanwijzingen gekregen over een mogelijk aanslagplan op de Dom van Keulen. Dat melden de krant Bild en persbureau DPA.

Veiligheidsdiensten in Oostenrijk en Spanje zouden ook signalen hebben ontvangen over mogelijke aanslagen op doelwitten in die landen. Een islamitische terreurcel zou die op kerstavond willen uitvoeren.

Volgens Bild is er één arrestatie verricht in Duitsland en zijn er in Wenen meerdere mensen opgepakt.

De politie in Keulen is bezig de Dom uit te kammen. Agenten zoeken met onder meer honden naar explosieven.

Een politiewoordvoerder zegt tegen Bild dat er vanaf nu extra veiligheidsmaatregelen gelden rond de beroemde kerk. Na de politie-actie van vanavond gaat de Dom op slot; morgen worden alle bezoekers bij binnenkomst gecontroleerd. Dagjesmensen en bezoekers van de kerstnachtmis wordt gevraagd om geen tassen mee te nemen en zeer tijdig te komen.

Wenen

Bild en DPA noemen ook de Stephansdom in Wenen als mogelijk doelwit. De Oostenrijkse politie zegt dat er een verhoogd dreigingsniveau is en dat er veiligheidsmaatregelen worden genomen. De politie heeft extra aandacht voor kerken, religieuze bijeenkomsten en kerstmarkten. Mensen kunnen onder meer agenten met machinegeweren op straat verwachten.