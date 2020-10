Gakpo maakt zich niet druk om Götze: 'Laten zien dat ik moet spelen'

Cody Gakpo krijgt iets ingefluisterd door Denzel Dumfries - AFP

PSV zorgde op de slotdag van de transfermarkt voor een daverende verrassing door wereldkampioen Mario Götze vast te leggen. Een aanvallende middenvelder van naam erbij. Een concurrent om je zorgen om te maken voor een jonge aanvaller als Cody Gakpo, zou je zeggen. Gakpo maakt zich echter niet druk. "Ik ben blij dat PSV spelers erbij heeft kunnen halen", zegt Gakpo. "Dat hoort erbij, dat er goede spelers worden aangetrokken. Spelers van grote kwaliteit zijn altijd welkom. De trainer bepaalt uiteindelijk wie er speelt. Ik ga mijn best doen om te laten zien dat ik moet spelen."

Toen Götze 21 jaar was, lag de wereld aan zijn voeten. Hét talent van Duitsland vertrok ondanks een doorlopend contract bij Borussia Dortmund, de club van zijn jeugd en doorbraak. Hij verkaste voor 37 miljoen euro naar het Bayern München van Pep Guardiola. Götze had toen al 83 wedstrijden en 22 doelpunten in de Bundesliga achter de rug, had Dortmund in 2011 en 2012 naar de Duitse titel geleid en de finale van de Champions League gehaald. Het zijn cijfers waar de nu 21-jarige Gakpo niet aan kan tippen. Aandeel Tien eredivisiedoelpunten maakte de Eindhovenaar voor PSV in 45 eredivisiewedstrijden. Aan de landstitel van 2018 had hij met één gespeelde wedstrijd, zijn eredivisiedebuut tegen Feyenoord in februari 2018, nauwelijks een aandeel.

De start van het nieuwe seizoen is veelbelovend voor de jonge Gakpo. Samen met Donyell Malen (21 jaar) en Noni Madueke (18 jaar) is Gakpo momenteel gedeeld clubtopscorer met elk twee eredivisiedoelpunten. Gakpo scoorde in de openingswedstrijd tegen FC Groningen twee keer, in de Europese wedstrijd bij Mura vond hij ook twee keer het net en bij Rosenborg scoorde hij eveneens. Het maakt Gakpo tot een van de meest in het oog springende PSV'ers van de afgelopen twee maanden.

Götze maakte op zijn 22ste de winnende goal in de WK-finale van 2014. Als 15-jarige jeugdspeler van PSV zat Gakpo toen voor de buis en zag hij zijn nieuwe teamgenoot Duitsland op fraaie wijze naar de overwinning schieten. "Ik was voor Argentinië...", bekent Gakpo. "Maar goede goal, goede speler."

Een groot toernooi is voor Gakpo nog ver weg, laat staan een winnende goal in de WK-finale. Met Jong Oranje kan Gakpo, in negen interlands goed voor vier goals, na de kwalificatie deze week naar het EK. Gakpo miste het slotduel met Cyprus vanwege een bovenbeenblessure. Misschien zit er in 2021 ook nog een EK met het grote Oranje voor hem in. Frank de Boer houdt hem in de gaten, zo zei de bondscoach eerder deze maand. Al had De Boer wat moeite met de naam Gakpo, die hij tot twee keer toe 'Gapko' noemde. "Dat gebeurt vaker in Nederland", bekent Gakpo.

Een slordigheid van De Boer, maar blij is Gakpo wel met de aandacht. "Positief als mijn naam wordt genoemd. Verder ben ik er niet mee bezig. Ik focus me op Jong Oranje en PSV."