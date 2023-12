VN-gezant: strijdende partijen Jemen eens over weg naar vrede

De strijdende partijen in Jemen zijn het eens over de stappen die gezet moeten worden voor beëindiging van de burgeroorlog. Dat zijn onder meer een staakt-het-vuren in heel het land, verbetering van de leefomstandigheden en "de hervatting van een inclusief politiek proces onder VN-leiding", zegt de speciale VN-gezant voor Jemen Hans Grundberg.

In Jemen woedt al tien jaar een burgeroorlog tussen de door Iran gesteunde Houthi's en de internationaal erkende regering, die de steun heeft van Saudi-Arabië, de VS en het Verenigd Koninkrijk. Eind 2021 had die strijd naar schatting aan 377.000 mensen het leven gekost, deels door oorlogshandelingen, deels door de humanitaire crisis die daar het gevolg van was.

De Houthi's heersen in het noordwesten, de regering in de rest van het land. Gesprekken over een beëindiging van het conflict kwamen dit jaar in een stroomversnelling en leidden in april al tot uitwisseling van gevangenen.

Aanvallen in Rode Zee

In hoeverre er werkelijk een doorbraak is bereikt, is onduidelijk. Mocht dat toch het geval zijn, dan gebeurt dat opvallend genoeg juist op een moment dat de Houthi's veel in het nieuws zijn. Ze nemen op de route door de Rode Zee schepen onder vuur die volgens hen een link hebben met Israël. De Houthi's kiezen in de oorlog in Gaza voor de Palestijnen en willen Israël treffen.

De VN zegt dat daar in een update over de onderhandelingen de beëindiging van de burgeroorlog in Jemen niets over.