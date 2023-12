Twee hardlopers bij Linschotenloop aangereden door auto

Bij de Linschotenloop zijn twee deelnemers aangereden door een auto. De hardlopers zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht, schrijft RTV Utrecht. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. Het is onduidelijk hoe het gaat met de twee slachtoffers.

De bestuurder van de auto is staande gehouden. Volgens de regionale omroep denkt de politie dat het een ongeval was, maar wordt er nog niets uitgesloten. "Of het opzettelijk was, of een defect van de auto, dat weten we nog niet", wordt een politiewoordvoerder geciteerd.

Het ongeluk kwam hard aan bij deelnemers en de organisatie van het hardloopevenement. Sommige lopers waren in shock. De hardloopwedstrijd is doorgegaan, "maar de energie is er volledig uit", zegt voorzitter Evert Dijkslag tegen RTV Utrecht.

'Instructies niet opgevolgd'

Volgens Dijkslag heeft de automobilist niet geluisterd naar instructies van een verkeersregelaar. Hij stelt dat de bestuurder een parkeerterrein langs de route wilde verlaten en niet heeft gewacht tot alle lopers waren gepasseerd. "Die persoon is gaan rijden en dat is niet goed afgelopen", zegt Dijkslag tegen het AD.