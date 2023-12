Meer huiselijk geweld rond feestdagen, Amsterdam pakt door met campagne

Hoewel de feestdagen rond kerst en oud en nieuw voor de meeste mensen staan voor saamhorigheid, stijgt het aantal meldingen van huiselijk geweld juist in deze periode. Stichting Blijf Groep, een hulporganisatie voor vrouwen, ziet jaarlijks een piek in het aantal hulpvragen.

Het is voor de gemeente Amsterdam reden om vlak voor kerst voort te borduren op de landelijke campagne tegen huiselijk geweld. Met de slogan Is dit liefde? ligt de nadruk op femicide, vrouwenmoord.

"Huiselijk geweld komt in alle lagen van de bevolking voor. Het aantal vrouwen dat door (ex) partners wordt vermoord is hoog," zegt de Amsterdamse wethouder Alexander Scholtes (D66). "Door dit soort intieme terreur een familiedrama te noemen, blijft het achter gesloten deuren. Terwijl het gewoon moord is. Dat maakt het een probleem van de hele samenleving."

Volgens cijfers van het CBS zijn in Nederland de afgelopen jaren gemiddeld 43 vrouwen per jaar omgebracht. In meer dan de helft van de gevallen is de dader de partner of ex-partner.

Posters en flyers

Sinds woensdag liggen er overal in de hoofdstad flyers en hangen er op vrouwentoiletten in horecagelegenheden posters om mensen te informeren over femicide. De flyers zijn ontwikkeld in samenwerking met Blijf Groep Amsterdam en Veilig Thuis.