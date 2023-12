Rico Verhoeven gaat nog drie jaar door: 'Laten zien dat ik de allerbeste ben'

Rico Verhoeven gaat nog minimaal drie jaar langer door met kickboksen. Dat heeft de wereldkampioen in het zwaargewicht vanavond bekendgemaakt bij een evenement van Glory in Rotterdam. "Toen ik mijn vorige contract tekende, had ik gedacht dat het mijn laatste zou zijn", vertelde Verhoeven. "Maar de laatste weken kreeg ik sterk het gevoel dat ik toch langer door wil gaan. Ik heb het gevoel dat ik nog veel goede wedstrijden in me heb." 'Bijzonder op één avond drie keer te vechten' In maart verschijnt Verhoeven voor het eerst weer in de kickboksring. Dan neemt hij deel aan de Grand Prix, een nieuw wedstrijdconcept van Glory. Hierbij strijden acht kickboksers bij een jaarlijks achtmanstoernooi op één avond tegen elkaar om de winst. Verhoeven is enthousiast over het nieuwe concept. "Heel bijzonder dat de mensen mij op een avond drie keer zien vechten", zei hij. "Het gaat wel zwaar worden. daar kom je niet ongehavend uit."

De 34-jarige kickbokser doet in maart mee aan de Grand Prix, een nieuw achtmanstoernooi van Glory, waarbij acht kickboksers op één avond strijden om de winst. - NOS

Verhoeven, die in april 35 jaar wordt, is komende zomer tien jaar lang ongeslagen kampioen bij Glory. Elf keer verdedigde hij zijn kampioensriem met succes. De laatste keer was afgelopen november, toen hij in stadion Gelredome op punten won van uitdager Tariq Osaro. In dat gevecht maakte Verhoeven zijn rentree na een zware knieblessure. 'Nog steeds drive om te laten zien de beste te zijn' Was het niet logisch geweest als hij na de zomer een punt achter zijn loopbaan had gezet? "Had gekund", erkende Verhoeven. "Maar ik heb nog steeds de drive om te laten zien dat ik in deze sport de allerbeste ben. Ik heb er ook nog ontzettend veel plezier in, heb het gevoel dat ik me ontwikkel en dat ik beter word."

Verhoeven heeft naast het kickboksen ook andere ambities, zoals acteren. Eerder dit jaar kwam de bioscoopfilm Black Lotus uit, waarin hij een hoofdrol speelde. Met acteren wil hij blijven doorgaan. "Ik krijg van Glory de ruimte om ook die andere ambities door te zetten", aldus Verhoeven. Verhoeven is al bijna tien jaar wereldkampioen zwaargewicht, maar er zijn nog meer kickboksers die zich zo mogen noemen. Hoe zit dat precies? Eerder dit jaar maakten we daar deze sportexplainer over.