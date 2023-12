Ook regen bij kerst, 2023 wordt waarschijnlijk natste jaar ooit gemeten

"Er valt ontzettend veel regen en er komt nog veel meer aan", zegt een woordvoerder van het KNMI. Er wordt nog een slag om de arm gehouden of nu al sprake is van een recordjaar. Zo moeten de regenmeters nog worden gecontroleerd, wat enkele weken duurt. "Maar het ziet er wel naar uit dat het regenrecord straks verbroken wordt."

Bij dertien weerstations is dit jaar gemiddeld al 1110 millimeter neerslag gevallen, zo meldt de weersite, een millimeter meer dan in recordjaar 1998. Ter vergelijking: het gemiddelde van de afgelopen decennia is 853 millimeter per jaar.

Áls het zou vriezen, dan zou het vrijwel zeker een witte kerst worden. Ook komende week wordt het namelijk zeer nat. Daarmee wordt 2023 waarschijnlijk het regenachtigste jaar in Nederland sinds het begin van de metingen. Volgens Weeronline is het zelfs nu al zover.

"De rest van het jaar blijft het zacht en wisselvallig", zegt NOS-weerman Peter Kuipers Munneke. "Bijna elke dag valt er wel wat regen. Tot nu toe is er in december gemiddeld zo'n 75 mm regen gevallen. In de laatste week komt daar nog zo'n 50 tot 70 mm bij.

November was de natste novembermaand sinds het begin van de metingen in 1901. Er viel twee keer zo veel regen als gemiddeld. Hoewel december ook zeer regenachtig is, wordt deze maand niet de natste december ooit gemeten. Dat komt doordat het begin van de maand en vorige week overwegend droog waren.

Vanwege de vele regen nemen meerdere waterschappen maatregelen tegen hoogwater. Zo is de waterstand in de Roer bij Vlodrop in Limburg zo hoog dat daar over een afstand van meer dan vijftig meter noodschotten en zandzakken zijn geplaatst. Dat levert bij het dorp op de grens met Duitsland een 'extra' dijk op van ongeveer een meter hoog.

Ook warmste jaar ooit

Behalve een extreem nat jaar is 2023 ook een extreem warm jaar. Het jaar is hard op weg wereldwijd het heetste ooit gemeten te worden. De Wereld Meteorologische Organisatie meldde dat onlangs in een voorlopig rapport.

Als gevolg van klimaatverandering wordt het weer extremer. Nederland moet zich voorbereiden op steeds zwaardere weersomstandigheden, waarschuwde het KNMI in oktober. De winter wordt natter, de zomer wordt droger en er ontstaan zwaardere buien. In alle seizoenen wordt het warmer. Een witte kerst blijft mogelijk, maar wordt steeds onwaarschijnlijker.