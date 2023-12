Dode en gewonde bij steekpartij Enschede zijn minderjarige vluchtelingen

Bij een steekpartij gisteravond in Enschede is een minderjarige Syrische vluchteling om het leven gekomen. Een andere minderjarige asielzoeker uit Syrië raakte gewond, Hij is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

De steekpartij vond iets na 22.30 uur gisteravond plaats bij een parkeergarage aan de rand van het centrum van Enschede, meldt RTV Oost. Het was druk in de buurt. Veel mensen waren getuige van wat er gebeurde, maar over de toedracht van het incident bestaat nog geen duidelijkheid.

Vanmiddag gaf burgemeester Roelof Bleker op X, voorheen Twitter, iets meer details.

De burgemeester sprak over een trieste gebeurtenis voor de stad: