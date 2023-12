Kunstwerk Banksy binnen een uur gestolen, Londens stadsdeel doet aangifte

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

De boutenschaar liet hij achter. Het is onduidelijk of de man die de fiets vasthield erbij hoorde.

Banksy is een wereldberoemde kunstenaar van wie de identiteit niet bekend is. Zijn werk heeft vaak een politieke boodschap. Dit werk hing boven het bord met de straatnaam Commercial Way, wat handelsweg betekent. Dat doet vermoeden dat we het werk als een aanklacht tegen wapenhandel moeten zien.

Banksy's werk wordt geregeld gestolen Een galeriehouder met wie de BBC sprak, denkt dat het bord op een veiling tussen de 290.000 en 575.000 euro zou opbrengen. De aandacht die het werk nu krijgt, drijft de prijs mogelijk verder op. Maar vermoedelijk is het moeilijk een koper te vinden, omdat het om een gestolen kunstwerk gaat.