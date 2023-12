Poolse boeren en truckers beëindigen blokkade bij één Oekraïense grenspost

Poolse boeren en truckers hebben een van de blokkades bij de Oekraïense grens opgeheven, heeft de Oekraïense minister van Economische Zaken laten weten. Het gaat om de belangrijke grensovergang Shehyni-Medyka. Bij enkele andere grensovergangen gaat het protest nog wel door.

Poolse chauffeurs blokkeren sinds 6 november verschillende grensovergangen naar Oekraïne. Ze eisen dat de Europese Unie de oude regels voor het grensoverschrijdend vrachtverkeer weer van kracht laat worden. Sinds enkele weken krijgen ze steun van Poolse boeren.

Volgens die regels hebben Oekraïense truckers vergunningen nodig om de EU in te rijden. Andersom geldt dat ook voor chauffeurs uit de EU die Oekraïne in willen. De EU heeft de regelgeving vanwege de oorlog versoepeld. Dat leidt tot oneerlijke concurrentie voor Poolse transportbedrijven, zeggen de actievoerders. Personeelskosten liggen in Oekraïne lager en Oekraïense chauffeurs hoeven niet aan dezelfde EU-regels te voldoen.

In Hongarije waren er de afgelopen weken soortgelijke protesten bij de Oekraïense grens.

'Laatste details akkoord'

De Poolse minister van Infrastructuur zei eerder vandaag na overleg met zijn Oekraïense ambtgenoot dat de twee landen "het nog eens moeten worden over de laatste details om tot een definitief akkoord over de vergunningen te komen". De minister zei te hopen dat voor het einde van het jaar "dit probleem is opgelost".

Het Oekraïense ministerie van Infrastructuur kwam met een verklaring waarin staat dat er "een akkoord ligt over gemeenschappelijke standpunten" om blokkades op te heffen.

77 uur wachttijd

Intussen gaan de blokkades bij drie andere grensovergangen door. De actievoerende chauffeurs willen daar tijdens de kerstdagen zelfs nog minder verkeer laten passeren dan tot nu toe. Volgens de Poolse douane is de wachttijd bij een van die grensposten, Dorohusk, opgelopen tot 77 uur.

"We voeren het protest op, we laten iedere drie uur maar één truck door", zei een van de leiders van het protest vandaag tegen persbureau Reuters. Volgens hem wordt er een uitzondering gemaakt voor vrachtwagens die humanitaire hulp en militair materieel transporteren naar Oekraïne.