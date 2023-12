Roda JC pakt in 96ste minuut punt ondanks hattrick van Helmonder Botos

Voorafgaand aan de wedstrijd ontving Helmond-spits Martijn Kaars twee bronzen schilden als erkenning voor zijn prestaties in de tweede periode. Eén voor het behalen van de topscoorderstitel (zestien treffers in totaal) en een tweede voor de titel van beste speler van de competitie. De spits kreeg ook vandaag zijn kansen, maar scoorde niet.

FC Dordrecht won in de strijd om de plekken voor de play-offs de thuiswedstrijd tegen FC Emmen met 2-1. Daardoor klimt Dordrecht van de negende naar de vijfde plek, terwijl Emmen naar de zevende plaats zakt.

De Limburgers blijven op de tweede plek in de Eerste Divisie staan. Nummer drie ADO Den Haag heeft het gat verkleind tot twee punten. Eerder vandaag won ADO bij Jong AZ met 2-1.

Roda JC heeft met kunst en vliegwerk een punt gepakt op bezoek bij Helmond Sport. Giannis-Fivos Botos maakte een hattrick voor de thuisploeg maar in de zesde minuut van de blessuretijd kwam Roda toch nog langszij.

In de 65ste minuut had ADO een penalty moeten krijgen vanwege een handsbal, maar die ontging de scheidsrechter Thomas Hardeman.

Jong AZ bleef goed overeind en kwam in de 42ste minuut via middenvelder Ro-Zangelo Daal zelfs op voorsprong. In de tweede helft zetten de Alkmaarders extra druk op het doel van de residentieclub, die maar niet in de wedstrijd leek te komen.

Tegen Jong AZ had ADO Den Haag ondanks het vele balbezit en aanvalspogingen moeite om uitgespeelde kansen te creëren.

ADO komt terug in de wedstrijd

Roda ging vervolgens nadrukkelijk op zoek naar de gelijkmaker en in het ultieme slot viel die dan eindelijk. Walid Ould Chikh scoorde in de 96ste minuut en sleepte daarmee het punt binnen voor de Limburgers.

In de 50ste minuut viel de gelijkmaker. Enrique Pena-Zauner schoot van veraf en verraste de keeper. Maar Helmond sloeg meteen terug, Botos speelde zichzelf vrij en completeerde zijn hattrick: 3-2.

Het tweede doelpunt kwam opnieuw van Botos na een individuele actie. Niet veel later bracht Maximilian Schmid Roda weer terug in de wedstrijd met zijn vijfde goal van het seizoen: 2-1.

Binnen het eerste kwartier viel de openingstreffer voor de thuisploeg na een hoekschop; middenvelder Botos kopte de bal in het doel. Vanaf toen lag het initiatief vooral bij Helmond dat veel druk legde op de opbouw van Roda.

De Hagenaren pakten daarna de overhand en draaiden binnen een minuut de wedstrijd om. Via Malik Sellouki kon de ploeg op gelijke hoogte komen. Spits Henk Veerman legde de bal perfect klaar met het hoofd voor de ingevallen middenvelder na een mooie aanval en de voorsprong kwam even later door een goal van Joel Ideho.

Over en weer waren er nog wat kansen en ook de keepers maakten het nog spannend door beiden de bal bijna knullig te verspelen, maar het bleef 1-2.

Emmen maakt het niet af

In het duel tussen FC Dordrecht en FC Emmen vielen de eerste doelpunten in de slotfase van de eerste helft. In de blessuretijd opende Korede Osundina de score voor Dordrecht, waarna Joey Konings namens de eredivisiedegradant gelijkmaakte, na een blunder van keeper Trevor Doornbusch (1-1).

Hoewel de kansen voornamelijk voor de uitploeg waren, bracht Ilias Sebaoui Dordrecht kort na rust toch op voorsprong. Zo eindigde de wedstrijd in 2-1.