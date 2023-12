ADO buigt achterstand om bij Jong AZ en kruipt dichter naar Roda JC

ADO Den Haag heeft in de eerste divisie de uitwedstrijd bij Jong AZ met 2-1 gewonnen. De Haagse club komt met de overwinning weer wat dichter in de buurt van concurrent Roda JC, dat tweede staat. Met een puntje minder blijft ADO op de derde plek staan. Jong AZ staat twaalfde op de ranglijst.

Om 18.45 uur speelt Roda JC een wedstrijd tegen Helmond Sport.

ADO komt terug in de wedstrijd

Het was ADO dat het spel voornamelijk bepaalde in de eerste helft. Toch kon het team van trainer Darije Kalezic ondanks het vele balbezit en aanvalspogingen geen uitgespeelde kansen creëren.

Jong AZ bleef goed overeind en kwam in de 42ste minuut via middenvelder Daal zelfs op voorsprong. In de tweede helft zetten de Alkmaarders extra druk op het doel van de residentieclub, die maar niet in de wedstrijd leek te komen.