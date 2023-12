Enorm aanbod kerstfilms op tv en via streaming: 'Zit een hoop fastfood tussen'

Candy Cane Lane, Klaus, The Christmas Chronicles, The Nightmare Before Christmas, Eerste Hulp bij Kerst en uiteraard Home Alone: het is een kleine greep uit de kerstfilms die dit jaar op tv en streamingdiensten te zien zijn. Maar echte goede films vinden in het aanbod is soms best lastig, zeggen filmkenners. In de Verenigde Staten werden altijd al veel kerstfilms gemaakt, maar lang niet alle producties vonden hun weg naar Nederland, zegt filmrecensent Wilfred Takken. Voor NRC kijkt hij sinds 2018 de nieuwe kerstfilms die op de streamingdiensten verschijnen. "Streamers hebben het bereik vergroot, je kunt alle meuk erop zetten." Hij doelt daarbij vooral op de zogenoemde Hallmark-kerstfilms die op tv ook op RTL 8 te zien zijn en bij de streamingdiensten op onder meer Videoland en Prime. Deze films zijn oorspronkelijk gemaakt voor het Amerikaanse televisiekanaal van Hallmark, dat er jaarlijks vanaf oktober het net mee vult. Ook filmjournalist bij NPO 3 en VPRO Cinema Extra Noa Johannes, die deze periode graag kerstfilms kijkt, spreekt van een "mega-aanbod". "Je komt er echt in om. Je ziet door de kerstbomen het bos niet meer: heerlijk!" Een illustratie van dat aanbod: Variety bracht in kaart dat Hallmark vorig jaar veertig films uitbracht die zich tijdens de kerstdagen afspelen. En dan is daar ook concurrent Lifetime, dat ook vele van deze films produceert. Het kerstfilmaanbod op de streamingdiensten wordt aangevuld met oude bioscoopfilms en originele producties waarvan er ook ieder jaar weer meer komen.

De tien beste kerstfilms volgens critici - Foto: NOS/Froukje Visser

Beide recensenten noemen vooral de films van Hallmark als kwalitatief mindere films. Johannes spreekt van "het fastfood onder de kerstfilms", guilty pleasures. "De kwaliteitslat ligt lager, maar er is wel een groot publiek voor." Takken: "Dat zijn meestal heel conservatieve romcoms met een vaak drukke vrouw uit de grote stad die succesvol is, maar iets mist. Die trekt zich dan terug in haar geboortedorp en wordt verliefd op een jeugdvriend." Nog altijd zijn dit soort formulefilms populair, maar op streamingdiensten ziet Takken wel meer variatie. "Er komen bijvoorbeeld verhalen over gay stellen. En je ziet iets meer kleur en films met een overwegend zwarte cast."

Scène uit de kerstfilm Dashing through the snow, die sinds vorige maand te zien is op Disney+ - Foto: Imago Stock & People GmbH

Toch zegt hij dat ook daar aspecten terugkomen die je volgens hem bij andere films niet zou accepteren. Hij noemt onder meer "de pot suiker" die over de films is uitgestrooid: het mierzoete karakter van veel van deze films. "Je kijkt minder kritisch. Je pikt dingen die je normaal niet zou pikken." Johannes erkent dat zij als recensent bij het kijken van kerstfilms soms ook de lat een beetje lager legt dan normaal. "Maar dat wil niet zeggen dat er niet heel goede kerstfilms gemaakt worden. Want ook binnen het genre heb je films die niet alleen vanuit nostalgisch oogpunt gekeken kunnen worden, maar die echt goed in elkaar zitten." Als voorbeelden noemt zij onder meer klassiekers als It's a Wonderful Life (1946) en The Holiday (2006), maar ook The Holdovers, die dit jaar is uitgekomen.

Kerstfilms met de hoogste opbrengst - Foto: NOS/Froukje Visser