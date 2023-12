Bomen bij Wilp gekapt na dodelijk ongeluk tijdens storm

De provincie Gelderland heeft vandaag acht bomen weggehaald langs het fietspad naast de N791 bij Wilp, de plek waar donderdagmiddag tijdens storm Pia een vrouw verongelukte.

Uit onderzoek blijkt dat de bomen instabiel zijn geworden door een combinatie van een zompige bodem, hoogwater en de storm, meldt Omroep Gelderland. Omdat de bomen ook nog eens op het randje van een sloottalud staan, zijn ze vandaag gekapt.

Donderdag rond 16.30 uur raakte een 39-jarige medewerkster van een zorginstelling zwaargewond toen ze samen met een cliënt op een duofiets over het fietspad reed en door een omvallende boom werd geraakt. De vrouw overleed gisteren aan haar verwondingen, de cliënt kwam er met lichte verwondingen vanaf.

Ook essen weg in Flevoland

Ook de provincie Flevoland haalt een aantal bomen weg naar aanleiding van de storm. In dit geval gaat het om enkele tientallen essen langs de Gooiseweg tussen Lelystad en Harderwijk. Een vrachtwagenchauffeur moest daar donderdagmiddag rond 16.40 uur een noodstop maken toen een boom dwars over de weg viel. Hij wist zijn truck nog net op tijd tot stilstand te brengen door uit te wijken naar de middenberm,

Dat de bomen langs de Gooiseweg in slechte conditie waren, was al bekend. Veel bomen lijden aan de essentaksterfte en zouden de komende tijd geleidelijk worden vervangen. Daar wil de provincie nu niet op wachten. Door het natte najaar is de bodemconditie verslechterd en zijn de wortels (verder) aangetast, meldt Omroep Flevoland. De provincie is inmiddels begonnen om ze te kappen.

Dit zijn beelden van donderdag; hierin zie je ook hoe het misging op de Gooiseweg in Flevoland: