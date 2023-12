Liverpool laat koppositie liggen in topper tegen Arsenal, sombere kerst Ten Hag

Liverpool en Arsenal streden in een rechtstreeks duel om de koppositie in de Premier League. De ploeg van trainer Mikel Arteta leek dat het beste te beseffen. De openingsminuten waren furieus.

Ook Erik ten Hag gaat niet lachend de kerst in. Zijn Manchester United verloor op bezoek bij West Ham United met 2-0, onder meer door een doelpunt van oud-Ajacied Mohammed Kudus.

Virgil van Dijk, Cody Gakpo en Ryan Gravenberch gaan enigszins teleurgesteld aan het kerstdiner. In de topper tussen Liverpool en Arsenal had de thuisploeg grote kansen op de overwinning, maar het bleef bij 1-1.

Om die achterstand weg te poetsen gooide Liverpool het tempo flink omhoog en omdat Arsenal meeging in die snelheid werd het een heerlijke openingsfase. Mohamed Salah gaf het duel nog wat extra glans met een prachtige gelijkmaker. Nadat hij Oleksandr Zintsjenko uitspeelde haalde de sterspeler verwoestend uit in de korte hoek: 1-1.

Na een waarschuwingsschot van Gabriel Jesus was het Gabriel die de uitploeg op voorsprong zette. De verdediger kopte een vrije trap van Martin Ødegaard raak.

Pech hadden Liverpool-spelers Konstantinos Tsimikas en Luis Diaz ook, zij vielen uit met blessures. Tsimikas' blessure had een opmerkelijke aanleiding. De Griek botste na een duel met Bukayo Saka op de benen van zijn trainer en kon daarna niet meer verder wegens een schouderblessure.

Liverpool bleef daarna de overhand houden op Anfield. De ploeg kreeg kans op kans om op 2-1 te komen. Joe Gomez plaatste een bal centimeters naast het doel en trof later de handen van Arsenal-doelman David Raya. Invaller Harvey Elliott raakte met een schot de paal en zelfs de grootste kans van de wedstrijd ging er niet in.

Ten Hag en United naar plek acht

Voor Ten Hag en Manchester United zijn de zorgen zaterdag nog wat groter geworden. Met een 2-0 nederlaag bij West Ham United zakken The Red Devils naar plek acht. Uit de laatste drie wedstrijden werd maar één punt gepakt.

Het gaat niet van harte in de Engelse competitie en ook in de Champions League werd United al uitgeschakeld. Een overwinning tegen West Ham had de Tukker wat meer ademruimte gegeven, maar wederom ging het mis.