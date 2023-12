Kudus bezorgt Ten Hag en United zorgelijke kerst met nederlaag bij West Ham

Erik ten Hag en Manchester United gaan met een zuur gevoel de kerst in. Op bezoek bij West Ham United verloor de ploeg van Ten Hag met 2-0, onder meer door een doelpunt van oud-Ajacied Mohammed Kudus, zijn derde doelpunt in twee Premier League-duels.

Is het een onmogelijke taak, Manchester United coachen? "Nee, totaal niet", was West Ham United-coach David Moyes, tien jaar geleden trainer op Old Trafford, duidelijk een dag voor het duel tegen United.

Aanvankelijk was het hoopvol. Niet zonder reden stond John Heitinga, tegenwoordig assistent-trainer bij The Hammers, halverwege de eerste helft druk te overleggen met Moyes. United had het initiatief. En West Ham kwam met oud-Ajacieden Edson Alvarez en Kudus in de basis, moeilijk tot gevaar.

Het mocht van geluk spreken dat Manchester United niet met een voorsprong ging rusten. Balverlies van Kudus leidde een steekpassje van Antony op Garnacho in, die in zijn enthousiasme op de voeten van Areola schoot. De Franse keeper kwam even later nog goed weg toen hij op een rollertje volledig mistastte en de bal naast zag hobbelen.

Kudus beslist duel

Maar na rust ging het mis. United had veel meer de bal, toch kwamen er nauwelijks kansen. Geen schot kwam tussen de palen terecht. Ten Hag zag "een degelijke 72 minuten, waarin wij niet onze kansen hebben gepakt", zei hij na afloop. "Eén moment van onoplettendheid en daarna liepen we achter de feiten aan."

Dat moment van onoplettendheid werd ingeleid door een fraaie assist van Lucas Paquetá, die met een boogje achter de defensie Jarrod Bowen vond. De spits frommelde de bal langs André Onana. United kwam er niet meer bovenop.

Kudus, vorige week nog twee keer trefzeker in de zege op Wolverhampton Wanderers, voltrok zes minuten later het vonnis met een overtuigende diagonale schuiver in de linkerhoek.