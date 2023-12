Vanavond op tv: Corona: kunnen we wel Kerst vieren? • Wanhoop families Oekraïense krijgsgevangenen • Groningen lokt arbeidskrachten

Het aantal coronavirusdeeltjes in het rioolwater is opnieuw gestegen en bereikt daarmee een nieuwe recordhoogte. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM. Maar wat betekent dat? En hoe gaan we ermee om, nu Kerst voor de deur staat? We vragen het aan viroloog Marion Koopmans en hoogleraar Uitbraken van Infectieziekten Chantal Rovers .

Groningen lokt voor krapte arbeidsmarkt

Een campagne moet ex-Groningers terughalen naar hun geboortegrond of de stad waar ze gestudeerd hebben. Posters hangen in heel de Randstad. Ook in bushokjes op de Amsterdamse Zuidas, het hart van financieel-economisch Nederland. Want ook daar zit de doelgroep waar de campagne van de gemeente Groningen zich op richt: mensen van rond de dertig die misschien wel een beetje klaar zijn met de files en de torenhoge huizenprijzen in de Randstad.