Yildiz (18) helpt 'Oude Dame' Juventus aan zege, Bologna wint 'derby degli olandesi'

Juventus heeft in de Serie A met 2-1 gewonnen bij Frosinone en daarmee het gat met koploper Internazionale tot één punt teruggebracht. Inter ontvangt later vandaag Lecce. Seizoensrevelatie Bologna gaat als nummer vier de kerst in. De club van uitblinker Joshua Zirkzee won in de slotfase met 1-0 van Atalanta Bergamo in een confrontatie met veel Nederlandse inbreng.

Jonkie Yildiz Juventus kwam prima uit de startblokken en opende al snel de score. Dat werd een doelpunt voor de geschiedenisboeken. De in Duitsland geboren Turk Kenan Yildiz legde met één passeerbeweging drie man in de luren, rondde keurig af en werd zo met zijn 18 jaar en 233 dagen de jongste buitenlandse doelpuntenmaker in de clubgeschiedenis. De bezoekers lieten daarna de teugels wat vieren en Frosinone werd gevaarlijker. De thuisploeg, die deze week Napoli in de beker met 4-0 verraste, kwam na rust via Jaime Báez langszij. Beide ploegen kregen daarna kansen op de winnende treffer, maar uiteindelijk werd Dusan Vlahovic met een fraaie kopbal de gevierde man.

Bologna wint 'Nederlands onderonsje' De 'derby degli olandesi' in de Serie A tussen Bologna en Atalanta Bergamo leek tot diep in de slotfase uit te lopen op een doelpuntloze remise. Vier minuten voor tijd schonk de Schot Lewis Ferguson Bologna alsnog de zege: 1-0. Liefst vijf Nederlanders stonden aan de aftrap in het sfeervolle Stadio Renato Dall'Ara in Bologna. Marten de Roon, Hans Hateboer en Teun Koopmeiners bij de bezoekers, Sam Beukema en Joshua Zirkzee bij de thuisploeg. Mitchel Bakker (Atalanta) en Sydney van Hooijdonk (Bologna) keken toe vanaf de bank.

Joshua Zirkzee in duel met Marten de Roon. - Foto: EPA

Afgelopen week was Zirkzee nog de grote man bij Bologna met twee fenomenale assists in de bekerwinst op Internazionale. Met zeven treffers in zestien Serie A-duels heeft de 22-jarige Nederlander zich bij seizoensrevelatie Bologna opgewerkt tot een van de meest begeerde spitsen van Italië. Tegen Atalanta wist hij zijn stempel niet te drukken, maar dat weerhield de toeschouwers niet om Zirkzee kort na de 1-0 een staande ovatie te geven bij een publiekswissel. Dat publiek mag tijdens de kerst genieten van het feit dat hun ploeg de trotse nummer vier is in de Serie A.

De stand in de Serie A op 23 december - Foto: NOS