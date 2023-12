Simpele zege Inter, Yildiz (18) in recordboeken Juve, Roma klopt negental Napoli

De Italiaanse koploper Internazionale gaat door een 2-0 zege op Lecce met vier punten voorsprong de kerstdagen in. Nummer twee Juventus won eerder vandaag met 2-1 bij Frosinone en Bologna behield de vierde plaats met een 1-0 overwinning op Atalanta. AS Roma, in februari tegenstander van Feyenoord in de Europa League, was in het Stadio Olimpico met 2-0 te sterk voor Napoli en stootte de regerend kampioen van de zede plaats. De bezoekers eindigden het duel met negen man door rode kaarten voor Matteo Politano en Victor Osimhen.

Stand Serie A - Foto: NOS

Beide teams hadden hun vorige wedstrijd verloren - Napoli in de Coppa Italia tegen Frosinone (0-4) en Roma in de Serie A bij Bologna (2-0) - en daardoor stond de spanning erop in Rome. De thuisploeg was in de eerste helft dicht bij een goal, maar scoorde niet. Edoardo Bove raakte de lat. In de 66ste minuut kwam Napoli met tien man te staan vanwege natrappen van Politano tegen Nicola Zalewski. Roma profiteerde snel. De inzet van Stephan El Shaarawy ging via een stuit de lucht in en Lorenzo Pellegrini volleerde fraai binnen.

Roma viert de 1-0 tegen Napoli - Foto: AFP

Een overtreding van spits Victor Osimhen op El Shaarawy leverde de Napoli-spits, die vandaag zijn contract verlengde tot 2026, zijn tweede kaart op. Met elf tegen negen vergrootte Roma de score in blessuretijd via Romelu Lukaku. Naast de twee rode kaarten werden er liefst elf gele prenten uitgedeeld.

Fraaie assist Arnautovic Bij Inter ontbrak de geblesseerde Denzel Dumfries, bleef Stefan de Vrij op de bank en kwam Davy Klaassen als invaller in de ploeg. Marko Arnautovic stond voor het eerst dit seizoen in de basis. De Oostenrijkse aanvaller dook in de eerste helft twee keer voor Wladimiro Falcone op, maar schoot tegen de Lecce-doelman aan en knullig naast.

Marko Arnautovic (l) - Foto: AFP

Kort voor rust kopte Yann Bisseck, die ook al de lat had geraakt, na een vrije trap van Henrich Mchitarjan achterwaarts binnen. De thuisploeg drukte niet door en Lecce zette keeper Yann Sommer aan het werk. Inter nam de regie gaandeweg weer over en Arnautovic zette met een lepe hakbal Nicolò Barella vrij voor de doelman en de middenvelder scoorde beheerst. Jonkie Yildiz Juventus kwam bij Frosinone prima uit de startblokken en opende al snel de score. Dat werd een doelpunt voor de geschiedenisboeken. De in Duitsland geboren Turk Kenan Yildiz legde met één passeerbeweging drie man in de luren, rondde keurig af en werd zo met zijn 18 jaar en 233 dagen de jongste buitenlandse doelpuntenmaker in de clubgeschiedenis.

Kenan Yildiz werd met zijn 18 jaar en 233 dagen de jongste buitenlandse doelpuntenmaker in de geschiedenis van Juventus. - Foto: Reuters

De bezoekers lieten daarna de teugels wat vieren en Frosinone werd gevaarlijker. De thuisploeg, die deze week Napoli in de beker met 4-0 verraste, kwam na rust via Jaime Báez langszij. Beide ploegen kregen daarna kansen op de winnende treffer, maar uiteindelijk werd Dusan Vlahovic met een fraaie kopbal de gevierde man.

Bologna wint 'Nederlands onderonsje' De 'derby degli olandesi' in de Serie A tussen Bologna en Atalanta Bergamo leek tot diep in de slotfase uit te lopen op een doelpuntloze remise. Vier minuten voor tijd schonk de Schot Lewis Ferguson Bologna alsnog de zege: 1-0. Liefst vijf Nederlanders stonden aan de aftrap in het sfeervolle Stadio Renato Dall'Ara in Bologna. Marten de Roon, Hans Hateboer en Teun Koopmeiners bij de bezoekers, Sam Beukema en Joshua Zirkzee bij de thuisploeg. Mitchel Bakker (Atalanta) en Sydney van Hooijdonk (Bologna) keken toe vanaf de bank.

Joshua Zirkzee in duel met Marten de Roon. - Foto: EPA