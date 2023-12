Jonkie Yildiz (18) helpt 'Oude Dame' Juventus aan zege op Frosinone

Juve kwam prima uit de startblokken en opende al snel de score. Dat werd een doelpunt voor de geschiedenisboeken. De in Duitsland geboren Turk Kenan Yildiz legde met één passeerbeweging drie man in de luren, rondde keurig af en werd zo met zijn 18 jaar en 233 dagen de jongste buitenlandse doelpuntenmaker in de clubgeschiedenis.

Juventus heeft in de Serie A met 2-1 gewonnen bij Frosinone en daarmee het gat met koploper Internazionale tot één punt teruggebracht. Inter ontvangt later vandaag Lecce.

De bezoekers lieten daarna de teugels wat vieren en Frosinone werd gevaarlijker. De thuisploeg, die deze week Napoli in de beker met 4-0 verraste, kwam na rust via Jaime Báez langszij.

Door de overwinning blijft Juventus in het spoor van koploper Inter. Nummer drie AC Milan liet vrijdag twee punten liggen bij hekkensluiter Salernitana. Of misschien is het beter te zeggen dat Milan nog goed weg kwam: pas in blessuretijd zorgde Luka Jovic voor de gelijkmaker (2-2).