Ongenaakbare Van der Poel en Van Empel declasseren concurrentie in Antwerpen

Wekenlang werd uitgekeken naar de wereldbekerveldrit van Antwerpen, de dag waarop de grote drie van het veldrijden voor het eerst de degens zouden kruisen. Van een Slag om de Schelde was geen moment sprake. Mathieu van der Poel maakte een compleet verprutste start in een mum van tijd goed en reed vervolgens alle concurrenten - waaronder Wout van Aert en Tom Pidcock - op een gigantische afstand. Van Aert werd tweede, Eli Iserbyt derde. Pidcock werd achtste. Ook bij de vrouwen stond er geen maat op de regenboogtrui. Fem van Empel liet zien dat ze het balkjesspringen tegenwoordig ook onder de knie heeft en boekte haar elfde zege in elf veldritten.

Verprutste start Vrijdag gaf Van der Poel al een demonstratie in Mol, toen hij Van Aert bij hun eerste confrontatie dit seizoen al degradeerde in de Zilvermeercross. Duizenden toeschouwers waren dan ook afgereisd naar de Antwerpse 'Linkeroever'. Daar stonden de twee matadoren van het wielrennen, zij aan zij op de tweede startrij. Maar waar Van Aert meteen opschoof naar voren, ging het voor Van der Poel helemaal mis. Hij schoot uit zijn pedaal en werd door bijna het hele veld ingehaald.

Mathieu van der Poel en Wout van Aert op de tweede startrij bij de wereldbekerveldrit van Antwerpen. - Foto: NOS

"Vloeken is veel gezegd", gniffelde Van der Poel na afloop. "Maar je komt wel in de chaos terecht. Er gebeurde van alles en dan is het zaak om zo rustig mogelijk op te schuiven." Van der Poel begon aan zijn inhaalrace met Pidcock, want ook die kende pech bij de start. In de eerste zanderige bocht schoof de winnaar van de laatste wereldbekerveldrit in Namen onderuit. Vooraan nam Iserbyt, de leider in het wereldbekerklassement, het initiatief. Achter hem was het een gewriemel van jewelste. Voor Joris Nieuwenhuis was dat de reden om het wegwielrennen vaarwel te zeggen, maar aan de oevers van de Schelde stond hij vandaag zijn mannetje en schroomde niet om af en toe een schouderduwtje te geven.

De hele wielerwereld kijkt reikhalzend uit naar de eerste krachtmeting tussen de grote drie van het veldrijden, Mathieu van der Poel, Wout van Aert en Tom Pidcock. Maar bij de start gaat het al fout in Antwerpen. - NOS

Slechts elf minuten had de wereldkampioen nodig om op te schuiven van de 28ste plek naar de voorste vijf en aan het einde van de tweede ronde reed hij op zijn gemak als tweede over de streep. Van der Poel hield zich daarna nog even in, maar vlak voor de schuine kant nam hij de kop over en trok meteen verwoestend door. Daarmee was het pleit meteen beslecht, want nog voor de vierde van acht ronden was de wereldkampioen ver uit beeld.

Mathieu van der Poel solo op het Sint-Annastrand aan de Schelde in Antwerpen. - Foto: NOS

Bijna een minuut achter Van der Poel hielden Van Aert en Pidcock zich schuil in een groep met alle grote namen van de afgelopen weken. Maar ook was duidelijk dat Nieuwenhuis, Iserbyt, Pim Ronhaar, Lars van der Haar, Laurens Sweeck, Niels van de Putte en Thibau Nys hun eigen strijd zouden voeren om het podium. De tweede plaats was uiteindelijk voor Van Aert, die in de voorlaatste ronde samen met Iserbyt wegreed en even later zijn landgenoot ook uit het wiel wist te rijden. Van der Poel reed intussen op zijn gemak naar de zege, zijn zevende in de laatste negen edities in Antwerpen.

Elf op elf voor Van Empel De Van der Poel van het vrouwenveldrijden luistert naar de naam Fem van Empel. De pas 21-jarige wereldkampioene van Hoogerheide heeft - net als Van der Poel - ook ambities op de weg en rijdt daardoor lang niet alle veldritten dit seizoen. Maar waar Van Empel ook opstapt, ze komt als winnares over de streep.

Een samenvatting van de wereldbekerveldrit voor vrouwen in Antwerpen. - NOS

De concurrentie groeit en groeit, maar veldrijdster Fem van Empel trekt zich er niets van aan. Bij de wereldbekerveldrit in Antwerpen, een van de eerste veldritten dit seizoen waar vrijwel de complete wereldtop present was, behield de wereldkampioene haar perfecte score: elf keer gestart, elf keer gewonnen. Op respectabele afstand eindigde Lucinda Brand als tweede. Nederlands kampioene Puck Pieterse werd derde.

Van Empel heerst vanaf de start De Scheldecross in Antwerpen was pas haar derde wereldbekerwedstrijd en dus moest Van Empel plaatsnemen op de tweede rij bij de start, maar nog voor de rensters het veld op de Antwerpse 'linkeroever' indoken, reed de Brabantse al vooraan. Lucinda Brand, zaterdag nog winnares van de Zilvermeercross in Mol, zag het gevaar en dook in het wiel van Van Empel. Op de mulle zandstroken kon de sterke Brand zich meten met Van Empel, maar vervolgens moest ze alle zeilen bijzetten om dat wiel ook te houden.

Puck Pieterse en Ceylin Alvarado - de leidster in de wereldbekerstand - waren niet goed weg en moesten in de achtervolging. Na ruim drie ronden op haar tanden bijten, vond Pieterse pas de aansluiting bij Van Empel en Brand, maar meteen werd duidelijk dat die inspanning heel veel energie had gevergd. Van Empel zag het en gooide er nog maar weer een versnelling uit. Niet alleen Pieterse werd daarvan het slachtoffer, maar ook voor Brand ging het te snel. En zo begon Van Empel halverwege de vierde ronde al aan haar winnende solo.