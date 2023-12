Van Peer verrast weer op WK darts met uitschakeling Rock, ook Veenstra door

Berry van Peer heeft opnieuw voor een grote verrassing gezorgd op het WK darts in Londen. Zaterdagavond schakelde hij het grote darttalent Josh Rock uit: 3-1. Na de stunt tegen de Engelsman Luke Woodhouse kwam de 27-jarige Roosendaler vol zelfvertrouwen het podium op voor de tweede ronde. Dat was terug te zien in de eerste set. Hoewel Van Peer het zeer lastig had om scorend bij te blijven bij het grote darttalent uit Noord-Ierland, was hij finishend uitstekend. Waar Rock de ene naar de andere dubbel miste, was dat voor de Brabander vaak een koud kunstje. Daardoor sleepte hij de eerste set binnen. De Nederlander, die vlak voor het WK nog zijn ribben had gekneusd bij een val van de trap, bleek dat kunstje ook in de tweede set goed te beheersen. Door een knappe 121-finish wist hij de set van Rock af te pakken. Een nieuwe verrassing van Van Peer was in de maak. Twee matchdarts gemist Tegen de nummer 23 van de wereld mocht de Brabander zelf beginnen aan de derde set. Daarin kwam hij met 2-0 voor in legs en leek hij makkelijk af te stevenen op de overwinning. Maar Rock rechtte zijn rug en kwam terug tot 2-2. In de laatste leg kreeg Van Peer twee matchdarts, maar moest de set toch afstaan aan de Noord-Ier.

Uitslagen WK darts Kim Huybrechts (Bel) - Richard Veenstra (Ned): 0-3 Callan Rydz (Eng) - Ricardo Pietreczko (Dui): 2-3 Jonny Clayton (Wal) - Steve Lennon (Ier): 3-1 Daryl Gurney (NIe) - Steve Beaton (Eng): 3-1 Ryan Searle (Eng) - Tomoya Goto (Jap) 3-1 Josh Rock (NIe) - Berry van Peer (Ned) 1-3

Doordat de Brabander beter begon te scoren, kreeg hij de druk er weer vol op bij Rock. Weer pakte hij een 2-0 voorsprong in de set en daardoor was hij dus wederom één leg verwijderd van de derde ronde. Bij een 1-2 stand kreeg Van Peer drie pijlen voor de wedstrijd. Nu faalde hij niet en was zijn tweede stunt op het WK een feit. Door de overwinning van Van Peer staan er nu vier Nederlanders na de 'kerstbreak' in de derde ronde. Ook Richard Veenstra, Michael van Gerwen en Raymond van Barneveld maken nog altijd een kans op de wereldtitel. Veenstra overtuigt tegen Huybrechts Eerder op de dag was er ook al succes voor Veenstra. Hij versloeg in de tweede ronde de Belg Kim Huybrechts overtuigend met 3-0 (9-0 in legs). Veenstra zorgt wel vaker voor verrassingen in het darten. Zo versloeg hij een maand geleden nog regerend wereldkampioen Michael Smith in de Players Championship Finals.

Afbeelding ter illustratie - Foto: ProShots

Tijdens kerst wordt er niet gedart op het WK, maar daarna staat er een Nederlands onderonsje op het programma: de huidige nummer 79 van de wereld zal het in de derde ronde opnemen tegen Michael van Gerwen. "Je weet dat je het kan", zegt Veenstra na afloop van zijn overwinning, "maar dan moet het er nog wel even uitkomen." De darter zegt dat hij al meteen voelde er lekker in te zitten. "Dan hoef je haast niet te kijken en dan gaan de darts er al in." Een beter optreden dan zijn vorige partij, vond hijzelf. Veenstra is scherp Veenstra begon voortvarend en pakte de eerste set met veel overtuiging. "Huybrechts scoorde wel vroeg twee keer een 180, maar ik kon het afmaken met de finishes", zei de 42-jarige Nederlander. Bekijk hier de reactie van Richard Veenstra na zijn overwinning:

Richard Veenstra verraste vriend en vijand en heeft de Belg Kim Huybrechts verslagen. In een overtuigende pot in de tweede ronde partijen op het WK darts was de Nederlander een stuk sterker dan zijn tegenstander. - NOS